В Приморье делают ставку на развитие авто-мототуризма по бухтам и пляжам

Глава Приморья Кожемяко рассказал о перспективах развития туризма на Дальнем Востоке

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Внутренний туризм крайне важне для развития страны, а также позволяет лучше узнать свою Родину, ее исторические места и те истоки, где зарождалась наша духовность. Эти скрепы помогают нам защищать государство и воспитывать молодое поколение. Туризм, по большому счету, зарождает любовь к Родине», – пояснил Олег Кожемяко, губернатор Приморского края, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению: «Туризм, физическая культура и спорт».

«Что касается нашего региона, то одним из самых приоритетных и перспективных направлений в сфере туризма для развития на Дальнем Востоке является авто-мототуризм по бухтам и пляжам Приморья. Мы сейчас тщательно прорабатываем эту программу», – указал собеседник.

Он также отметил, что для жителей соседних стран, включая Китай, «особый интерес представляет европейская архитектура, которая сохранена во Владивостоке». «Гастрономия тоже имеет огромное значение, иностранцы всегда хотят попробовать нашу приморскую кухню, морепродукты. У нас они несколько дешевле, и по-другому готовятся», – добавил он.

Кроме того, интерес вызывает и культурный туризм: «Многие едут в Россию, чтобы посмотреть русский балет, посмотреть музеи, выставки». «Все эти направления являются приоритетными и формируют значительный поток туристов, которые охотно едут и вкладывают свои деньги в экономику Приморского края. Это важно и для других регионов», – резюмировал он.

Во вторник на площадке международной выставки «Россия» на ВДНХ прошел семинар-совещание по подготовке расширенного заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета РФ по направлениям социально-экономического развития. Заседание посвящено разработке новых нацпроектов для достижения национальных целей, определенных майским указом президента.

В совещании приняли участие члены Президиума Госсовета, правительства РФ, главы регионов, эксперты, члены образовательных и научных организаций, главы российских компаний, представители бизнес-сообщества.

В начале мая президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Одной из целей в документе предусмотрены увеличение доли туристской отрасли и экспорта туристских услуг, объема производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса, объема перевозок по международным транспортным коридорам, объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров, доли креативных индустрий.