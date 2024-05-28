Эксперт пояснил, как хакеры проникли на сервер СДЭК

Хакерские атаки на сервер СДЭК могли произойти через зараженное устройство или уязвимость в библиотеке

Tекст: Максим Попов

Компания СДЭК столкнулась с масштабным техническим сбоем. Как рассказали представители логистической компании, во вторник хакерским атакам подверглись мобильные приложения и сайт компании, в результате чего в клиентских офисах компании были приостановлены выдача и прием отправлений, передает РИА «Новости».

Известно, что ответственность за кибератаку взяла на себя хакерская группировка Head Mare.

Как сообщалось ранее, логистический оператор СДЭК планирует возобновить выдачу отправлений не позднее 29 мая.