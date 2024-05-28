Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?0 комментариев
Эксперт пояснил, как хакеры проникли на сервер СДЭК
Хакерские атаки на сервер СДЭК могли произойти через зараженное устройство или уязвимость в библиотеке
Хакерские атаки на сервер службы доставки СДЭК могли произойти через зараженное устройство, целевую атаку на веб-узел или уязвимость в библиотеке, сообщил эксперт по предотвращению сетевых взломов Юрий Сергеев.
Компания СДЭК столкнулась с масштабным техническим сбоем. Как рассказали представители логистической компании, во вторник хакерским атакам подверглись мобильные приложения и сайт компании, в результате чего в клиентских офисах компании были приостановлены выдача и прием отправлений, передает РИА «Новости».
Известно, что ответственность за кибератаку взяла на себя хакерская группировка Head Mare.
Как сообщалось ранее, логистический оператор СДЭК планирует возобновить выдачу отправлений не позднее 29 мая.