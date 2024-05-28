«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Компания СДЭК пообещала возобновить выдачу отправлений на ПВЗ не позднее 29 мая
Логистический оператор СДЭК планирует возобновить выдачу отправлений в своих пунктах выдачи заказов не позднее среды 29 мая, сообщил директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен.
По его словам, ПВЗ СДЭК начнут выдачу отправлений не позднее 29 мая, ведутся работы над полным возобновлением обслуживания, также заготовлены резервные схемы, передает ТАСС.
Сбой в работе сервисов СДЭК начался 26 мая. Как ранее сообщала компания, в результате сбоя в работе вычислительных мощностей не работают приложение и сайт компании, приостановлены прием и выдача отправлений на пунктах выдачи заказов.