ПВО сбила беспилотники над Орловской областью

Зеленский высказался о своей нелегитимности

Зеленский заявил, что его не волнуют разговоры о его нелегитимности

Tекст: Елизавета Шишкова

«Меня это несильно беспокоит», – сказал он в интервью СМИ Казахстана и Узбекистана.

Зеленский добавил, что для ответа на этот вопрос нужно обратиться к Конституции Украины, при этом конкретных статей он не назвал, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась, это следует из Конституции Украины.

Между тем член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что Зеленский теперь является диктатором, так как его срок на посту главы Украины истек.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Зеленский превратился в узурпатора и что станет с ним после потери легитимности.

