В Херсонской области назвали последствия открытия шлюзов на ДнепроГЭС

Глава округа Гура: Открытие шлюзов на ДнепроГЭС навредит только Украине

Tекст: Вера Басилая

По его словам, если уровень воды в Каховском водохранилище поднимется до отметки 16 метров, то снизится в Днепровском водохранилище, что только хуже для Украины, вода пойдет в Северо-Крымский канал для орошения земель фермерских хозяйств в России, передает РИА «Новости».

По состоянию на 14.00 25 мая отмечается незначительное падение уровня воды в Днепре из-за усиления ветра.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС, идет массовый сброс воды.

В то же время сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что открыты только шандорные затворы, а шлюзы закрыты.