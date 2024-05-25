«Лучший способ управлять с проблемами в Африке – их игнорировать». Похоже, что те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.0 комментариев
В Херсонской области назвали последствия открытия шлюзов на ДнепроГЭС
Глава округа Гура: Открытие шлюзов на ДнепроГЭС навредит только Украине
Поступление воды в Северо-Крымский канал в случае открытия Украиной шлюзов ДнепроГЭС обеспечит дополнительно водой хозяйства России, заявил глава Новокаховского округа Херсонской области Виталий Гура.
По его словам, если уровень воды в Каховском водохранилище поднимется до отметки 16 метров, то снизится в Днепровском водохранилище, что только хуже для Украины, вода пойдет в Северо-Крымский канал для орошения земель фермерских хозяйств в России, передает РИА «Новости».
По состоянию на 14.00 25 мая отмечается незначительное падение уровня воды в Днепре из-за усиления ветра.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС, идет массовый сброс воды.
В то же время сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что открыты только шандорные затворы, а шлюзы закрыты.