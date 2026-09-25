Генсек НАТО предложил помочь США на Ближнем Востоке ледоколами

Рютте заявил о готовности Европы помочь США разминированием на Ближнем Востоке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генеральный секретарь Североатлантического альянса ответил на вопрос о возможной поддержке Вашингтона в Ормузском проливе со стороны европейских стран, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Европа превосходит Соединенные Штаты в сфере ледокольного флота, однако для Ближнего Востока это неактуально.

«Есть две вещи, в которых Европа сильнее. Ледоколы. Но на Ближнем Востоке они вам не нужны. И второе – разминирование», – сказал Марк Рютте в интервью агентству Bloomberg.

Руководитель военного блока подчеркнул, что европейские государства обладают значительно большими ресурсами для разминирования и способны оказать помощь в этом направлении. Такие операции, по его словам, можно выполнять дистанционно, используя данные воздушной разведки, что исключает прямую угрозу для личного состава.

Рютте также указал, что страны Европы не должны полностью перекладывать на США ответственность за безопасность судоходства в Красном море и Ормузском проливе. Он напомнил о критической зависимости европейского региона от этих морских путей, особенно в контексте поставок сжиженного природного газа и нефтепродуктов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь Североатлантического альянса констатировал острую нехватку военных возможностей у европейских стран для самостоятельного вмешательства в конфликты на Ближнем Востоке.

Летом Марк Рютте поддержал американские удары по Ирану ради обеспечения свободы судоходства.

Весной генсек НАТО выразил готовность альянса рассмотреть участие в защите Ормузского пролива.