На «Российской креативной неделе» обсудили приобщение молодежи к музыкальному наследию

Tекст: Дарья Григоренко

Участники сессии – представители органов власти, общественных организаций, деятели культуры – обменялись опытом поддержки музыкальных индустрий, обсудили эффективные практики регионов и наметили пути развития системы формирования музыкального вкуса молодежи, говорится в сообщении на сайте ОП Ульяновской области.

Председатель Общественной палаты Ульяновской области Ирина Колоткова рассказала, что музыка – это основа культурного кода народа. Она добавила, что с колыбельной мамы она сопровождает нас всю жизнь, формируя личность и гражданскую идентичность. «Важно, чтобы молодое поколение знало и ценило свою богатую музыкальную культуру», – отметила Колоткова.

Создание моды на культурное наследие – одна из ключевых задач, согласился начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. И достичь этого, по его словам, можно с помощью современных технологий, создавая качественный контент, который будет интересен молодежи.

«Важно найти те «скрепы», которые объединяют нас», – добавил генеральный директор «Москонцерта» Илья Бачурин. Он отметил, что российская классика – это основа, но важно развивать и другие направления, искать новые форматы, сочетать жанры.

Ректор ГИТИС Григорий Заславский заявил, что интерес к современной российской музыке растет. По его мнению, за последний год появилось несколько конкурсов для молодых композиторов, возрождается интерес к фольклору.

Руководитель креативного пространства «Квартал» Павел Солдатов рассказал, что молодые исполнители успешно адаптируют этно-фолк. В пример он привел казанский музыкант Митя Бурмистров, который интегрирует татарские и алтайские легенды в современную музыку.

Он подчеркнул, что важно использовать новые форматы. Солдатов отметил, что в Ульяновске они организуют фестивали, где старые фильмы звучат в исполнении современных музыкантов, и это привлекает новую аудиторию.