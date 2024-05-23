Володин поинтересовался судьбой уехавшего в Израиль Чубайса

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Володин, добропорядочные бизнесмены, которые остались в России, в настоящее время гораздо более защищены, чем те, кто «говорит о незащищенности», кто «вынужден работать и водителями, и уборщицами, и кухарками», пишет РБК.

«Может быть и хорошо, что сейчас они на землю спускаются и понимают, что бизнес – это в первую очередь ответственность, а не так. Здесь вот, как вы говорите, и то, что в 1990-е годы. Где Чубайс? Чем занимается? Деньги перевел, фонд создал. Где? В Израиле. А откуда он их взял и где заработал? В России. <...> Поэтому не надо здесь рассказывать, что там это все более защищено. Там все отобрали у вас. А тот, кто против страны работает... ему оставили чуть-чуть, чтобы он дальше ее грязью поливал», – пояснил Володин.

Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что Чубайс «удрал и прячется», возможно, он опасается уголовных дел из-за финансовой дыры в госкорпорации. В конце лета компания заявила, что на обслуживание долга с 2021 года потрачено свыше 82 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Чубайс стал автором идеи и одним из организаторов «Центра российских исследований» в Тель-Авиве.