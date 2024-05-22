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    Каким автомобилем будет современная «Волга»
    Россия пригрозила Франции «не политическим» ответом на отправку войск на Украину
    Блинкен: Народу Ирана стало лучше от гибели Раиси
    Илон Маск засомневался в демократии на Украине
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    Раскрыты новые детали крушения вертолета Раиси
    Конгрессмены призвали Пентагон разрешить Киеву удары по России
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    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Конфискация российских активов обрушит финансовую систему Запада

    Политическое давление Запада на Россию загнало в угол и поставило на грань колоссального кризиса – нет, не Москву, а крупнейшие финансовые институты самого Запада.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский С кем России можно договариваться

    Нынешняя ситуация – с ее глобальными гибридными конфликтами по множеству направлений – настолько запутана, что возникает вопрос: с кем имеет смысл договариваться? Кто со стороны нашего противника уполномочен принимать решения?

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему в планах Москвы пока нет Харькова

    Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.

    54 комментария
    22 мая 2024, 10:14 • Новости дня

    Киев признал отсутствие шансов у ВСУ на поле боя

    Financial Times: Секретарь СНБО Литвиненко заявил об отсутствии шансов у ВСУ на поле боя

    Tекст: Александра Юдина

    У украинской армии нет шансов на прорыв на фронте, заявил газете Financial Times секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко.

    По его словам, ВСУ все еще сражаются, однако у них практические нет шансов на прорыв, передает ТАСС.

    Литвиненко отметил, что ВСУ бы помогло снятие ограничения США на использование Киевом полученного американского оружия для ударов по территории России.

    Ранее журнал Foreign Affairs писал, что украинской армии необходимо мобилизовать в три раза больше людей для проведения оборонительных операций.

    21 мая 2024, 21:34 • Новости дня
    В Конгрессе США Зеленского назвали диктатором

    Конгрессвумен Грин призвала власти США больше не выделять деньги «диктатору Зеленскому»

    В Конгрессе США Зеленского назвали диктатором
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский является диктатором на Украине, потому что его срок полномочий на посту президента истек, США больше не следует выделять средства на нужды Киева, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин.

    Грин заявила, что на Украине нет демократии, а американские налогоплательщики не должны финансировать Киев. По ее словам, США выделяют украинскому правительству каждый месяц 1 млрд долларов и почти 200 млрд долларов на войну, в которой Украина не может победить, передает ТАСС.

    Во вторник в соответствии с нормами, записанными в Конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.

    В ООН заявили, что будут и дальше считать Зеленского главой украинского государства. Ранее в Кремле напомнили слова Путина о том, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Зеленским после потери легитимности.

    Коментарии (20)
    22 мая 2024, 08:43 • Новости дня
    Россия пригрозила Франции «не политическим» ответом на отправку войск на Украину

    МИД пригрозил Франции «не только политическим» ответом при отправке войск на Украину

    Россия пригрозила Франции «не политическим» ответом на отправку войск на Украину
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не оставит без ответа отправку французских войск на Украину, заявил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

    По его словам, ответ будет «не только политическим», о чем французскую сторону уже предупреждали, передает РИА «Новости».

    Студенников также отметил, что участие Франции в боевых действиях на Украине сделает ее стороной конфликта, что, в свою очередь, «многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав».

    Кроме того, дипломат выразил надежду, что в правящих кругах Франции «возобладает если не здравомыслие, то хотя бы инстинкт самосохранения».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в отношениях с Москвой нужно поддерживать «стратегическую двусмысленность». Кроме того, Макрон говорил, что не исключает отправки французских войск на Украину.

    Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер посоветовал Макрону «заткнуться» и не заниматься эскалацией», так как в случае отправки войск Франции на Украину Россия их «сотрет с лица земли» и нанесет удар по французским объектам в Румынии.

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    21 мая 2024, 21:43 • Новости дня
    Зеленский обвинил Запад в ожидании поражения Украины

    Зеленский пожаловался, что Запад рассматривает вариант поражения Украины

    Зеленский обвинил Запад в ожидании поражения Украины
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западные партнеры Киева не разрывают полностью отношения с Россией, потому что рассматривают вариант поражения Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times .

    По мнению Зеленского, на Западе боятся полностью разорвать отношения в Россией. По его словам, не все закрыли посольства в России, не все отправили российских дипломатов домой, потому что оставляют двери с Москвой приоткрытыми и предполагают возможное поражение Украины, передает ТАСС.

    Ранее Зеленский обвинил весь мир в неудачах ВСУ под Харьковом.

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    21 мая 2024, 13:19 • Новости дня
    Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ под Харьковом
    Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ под Харьковом
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» продолжила двигаться вглубь украинской обороны у города Харькова, она поразила технику и живую силу 125-й бригады ВСУ, 112-й и 113-й бригад теробороны у Константиновки, Охримовки и Гранова в Харьковской области, указало Минобороны России.

    Группировка также отразила три контратаки украинских штурмовиков у Волчанска и Старицы в этом регионе, отметило ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 245 человек, два танка, две бронемашины, три САУ 2С3 «Акация», гаубицу Д-20 и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи, поразила формирования 14-й, 21-й и 66-й механизированных бригад ВСУ у Новосадового, Ивановки (ДНР), Невское (ЛНР).

    Также она отразила шесть контратак штурмовиков ВСУ у Стельмаховки, Червоной Дибровы (ЛНР), Григоровки (ДНР).

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 425 человек, танк, два БТР, гаубицу Д-30 и САУ 2С1 «Гвоздика». Также уничтожены две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

    «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю, поразила живую силу и технику 57-й механизированной, 105-й и 118-й бригад теробороны у Константиновки, Раздоловки и Часова Яра в ДНР.

    В зоне ответственности группировки украинская сторона потеряла свыше 320 человек, танк, две БМП, две американские гаубицы М777. Кроме того, уничтожен склад с боеприпасами ВСУ.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ у Семеновки и Новгородского в ДНР.

    Также группировка отразила шесть контратак 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ у Очеретино, Соловьево и Уманского в ДНР. Украинская армия в зоне ответственности группировки потеряла до 420 человек, пять боевых бронированных машин, включая четыре БМП Bradley, гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 128-й бригады теробороны у Великой Новоселки и Макаровки в ДНР. У Старомайорского в ДНР отражена контратака украинских штурмовиков.

    В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 145 человек, две БМП, американскую гаубицу М198, гаубицу М777 и гаубицу Д-30.

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    21 мая 2024, 13:30 • Новости дня
    В Госдуме указали на «особые правила» контроля допинга для американских спортсменов

    Депутат Журова: Конфликт WADA и USADA создает крайне тревожный прецедент

    В Госдуме указали на «особые правила» контроля допинга для американских спортсменов
    @ REUTERS/Denis Balibouse

    Tекст: Анастасия Куликова

    Американцам в вопросах спорта всегда позволялось больше, чем другим странам. Так, спортсмены из США могли не явиться на тестирование, объяснив это забывчивостью или личными делами. Сейчас же конфликт WADA и USADA рискует превратиться в опасный прецедент, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Светлана Журова. Ранее представители USADA обвинили всемирное антидопинговое агентство в предвзятом отношении к США.

    «США всегда придерживались своеобразных принципов в антидопинговой сфере. Напомню, что NHL и вовсе обладает собственными методами тестирования и WADA к данному чемпионату не подпускает. И это лишь один из примеров. Большинство крупных спортивных мероприятий в Америке проходят без участия всемирного агентства», – сказала Светлана Журова, чемпионка мира и Олимпиады, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам.

    «Складывается ситуация, в которой USADA в грубой форме намекает всемирной организации на то, что спорт в Штатах должен регулироваться некими особыми правилами. Они пытаются оградить всех спортсменов, за исключением членов национальной сборной, от каких-либо проверок со стороны независимых институтов», – подчеркивает собеседница.

    При этом, по словам парламентария, другие страны вынуждены регулярно контактировать с представителями WADA вне зависимости от уровня проводимых соревнований. «Абсурдное положение. Например, российских спортсменов, когда они бывали в США, специалисты агентства тестировали с максимальной тщательностью. В то время как американцы, выходившие на те же соревнования, пользовались меньшим вниманием со стороны экспертов», – акцентирует она.

    «Более того, когда спортсменам из Штатов все-таки приходится сталкиваться со всемирной организацией, они зачастую пытаются «спрятаться» от специалистов: оправдывают неявку на взятие пробы забывчивостью или повседневными делами. Никаких «красных флажков» им за это не дают. Конечно, схожего понимания в отношении наших или китайских чемпионов эксперты не проявляют. США всегда позволялось больше, чем остальным государствам», – считает депутат.

    «Поэтому не думаю, что конфликт WADA и USADA будет очень жарким. Скорее всего, стороны сумеют договориться. Но все это создает крайне тревожный прецедент для всемирного антидопингового агентства. Если они пойдут на уступки Вашингтону, то фактически все страны мира получат сильнейший аргумент в вопросе о допуске WADA к национальным чемпионатам. Правила глобального тестирования постепенно теряют свою силу», – резюмирует Журова.

    Ранее главу всемирного антидопингового агентства Витольда Баньку обвинили в манипулировании фактами. С таким заявлением выступили представители USADA. По их мнению, упреки руководителя WADA в том, что более 90% американских спортсменов не находятся под действием международного антидопингового кодекса, не имеют под собой оснований.

    USADA ответило, что спортсмены и не должны следовать установленным правилам, если не принимают участия в международных соревнованиях. Тестирование проходят те, кто претендует на место в сборной США. Призыв к открытию дисциплинарного дела против антидопингового агентства Штатов со стороны WADA в Вашингтоне назвали «вендеттой против американских спортсменов».

    Национальное агентство США напомнило, что всемирная организация не стала применять санкции к китайским пловцам, чьи пробы на Олимпиаде в Токио дали положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. По мнению Штатов, WADA намеренно развивает тему с американскими нарушениями, чтобы отвлечь общество от имеющихся у него проблем.

    USADA заявило, что «Банька и его приспешники проникают в глубины дезинформации и полуправды», при этом «опускаясь так низко, чтобы пытаться обвинить всех спортсменов США». На этом фоне американская организация призвала своих коллег быть «твердым и справедливым арбитром, а не школьным хулиганом» и предоставить полную информацию о сборной Китая для оценки всего мира.

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    21 мая 2024, 20:24 • Новости дня
    Блинкен пригрозил Китаю санкциями за поставки в Россию

    Блинкен пообещал расширение американских санкций против Китая за поставки в Россию

    Блинкен пригрозил Китаю санкциями за поставки в Россию
    @ Al Drago/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США планируют расширять список китайских компаний, в отношении которых введены американские санкции за предполагаемые поставки в Россию продукции двойного назначения, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Блинкен отметил, что США ранее ввели санкции против 100 выявленных китайских компаний – и продолжат делать это, передает ТАСС.

    При этом госсекретарь признал, что Китай не поставлял России оружие. Так Блинкен прокомментировал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США тему о якобы поставках Пекина продукции для российского ВПК.

    Ранее Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И выразил беспокойство в связи с поддержкой, которую Пекин оказывает России.

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    21 мая 2024, 16:12 • Новости дня
    Боец «Ахмата» рассказал об инсценировке взятия сел военными ВСУ

    Боец «Ахмата» рассказал об инсценировке взятия села ВСУ с помощью «Бабы-яги»

    Боец «Ахмата» рассказал об инсценировке взятия сел военными ВСУ
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнослужащие используют коптеры «Баба-яга» для инсценировок взятия населенных пунктов в зоне СВО, рассказал боец спецназа «Ахмат», командир взвода с позывным «Сафон».

    По его словам, ВСУ делали вбросы в интернет, они якобы вешали флаги в населенных пунктах, несмотря на то, что населенные пункты оставались под контролем российской армии, передает РИА «Новости».

    «Сафон» добавил, что схему удалось раскрыть при помощи одного из бойцов, который во время ночного дежурства услышал приближение сельхоздрона «Баба-яга» – тот пролетел мимо, не атаковав позиции, а после рассвета в этом месте обнаружили висящий украинский флаг.

    «И выяснили, что они с дрона скинули на железный столб на магните украинский флаг. Вот он некоторое время провисел. Мы его быстренько сняли, так как этот населенный пункт был за нами», – добавил «Сафон».

    Ранее российский военный рассказал о ночных полетах украинских БПЛА «Баба-яга».

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    21 мая 2024, 14:31 • Новости дня
    Медведев предупредил «нейтральные» страны о рисках участия в саммите по Украине
    Медведев предупредил «нейтральные» страны о рисках участия в саммите по Украине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Некоторые «нейтральные» страны вынуждены откликаться на приглашение участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, однако участие в таком одиозном мероприятии означает отказ от равноудаленной позиции и переход на сторону бандеровского режима, предупредил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем англоязычном блоге в соцсети X написал, что «нейтральные» страны соглашаются участвовать в этом мероприятии, боясь испортить отношения с крупными игроками. Однако эти действия, по его словам, «будут должным образом оценены Россией». В будущем это непременно повлияет на двусторонние отношения, передает ТАСС слова Медведева.

    Кроме того, он отметил, что результаты конференции будут недействительными, поскольку мирные переговоры никогда не проводят только с одной стороной конфликта.

    Напомним, Индия ранее сообщила, что примет участие в запланированной в Швейцарии 15-16 июня конференции, посвященной Украине.

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    21 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Песков напомнил о позиции Путина касательно легитимности Зеленского

    Песков напомнил о позиции Путина касательно вопроса легитимности Зеленского

    Песков напомнил о позиции Путина касательно легитимности Зеленского
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Позицию Москвы касательно легитимности работы Владимира Зеленского на посту президента Украины четко озвучил российский лидер Владимир Путин, после 20 мая мнение Кремля остается прежним, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, позиция Москвы была изложена президентом России, все это четко слышали, она не изменилась, передает ТАСС.

    Накануне в Кремле напомнили слова Путина о том, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.

    Ранее в соответствии с нормами, записанными в конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.

    В ООН заявили, что будут и дальше считать Зеленского главой украинского государства.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Зеленским после потери легитимности.

    Коментарии (6)
    22 мая 2024, 09:05 • Новости дня
    Японские СМИ: Еще одна страна отказалась от нейтралитета по Украине и поддержала Россию

    JB Press: Вьетнам отказался от нейтралитета в украинском кризисе и поддержал Россию

    Японские СМИ: Еще одна страна отказалась от нейтралитета по Украине и поддержала Россию
    @ LUONG THAI LINH/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Японское издание JB Press сообщает, что Вьетнам изменил свою нейтральную позицию по отношению к украинскому конфликту. Об этом свидетельствует приглашение президенту России Владимиру Путину посетить Ханой, говорится в статье.

    Опыт военных действий против армии США, как сказано в публикации, позволяет вьетнамскому руководству сделать вывод: в сухопутных войнах, подобных той, что идет на Украине, решающую роль играют численность живой силы и моральный дух сторон. Именно поэтому власти Вьетнама, по мнению автора, уверены в победе России, передает «Газета.Ru».

    «Нерешительная дипломатия» Вьетнама, по оценке японского издания, может привести к серьезному ущербу для интересов страны. Авторы статьи обратили внимание на ухудшение отношений между Ханоем и Вашингтоном и указали, что власти Вьетнама «окончательно выбрали сторону», попросив российского лидера о визите.

    Не исключено, что это приглашение повлияет и на позицию других государств, которые пока сохраняют нейтральную позицию на украинском направлении, говорится в статье.

    В Кремле ранее подтвердили, что Путина пригласили во Вьетнам. При этом детали этой поездки еще предстоит согласовать.

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    21 мая 2024, 19:12 • Новости дня
    Украинцев лишили более 17 млн книг на русском языке

    На Украине за два года из библиотек списали более 17 млн книг на русском языке

    Украинцев лишили более 17 млн книг на русском языке
    @ Klaus Ohlenschlager/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине из библиотек с начала 2022 года списали больше 17 млн книг на русском языке, сообщает местное издание «Читомо».

    Согласно данным Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого, доля списанных русскоязычных книг в прошлом году составила 66%, из них по 1 млн экземпляров – из фондов библиотек в Винницкой и Днепропетровской областях, пишут «Известия».

    Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь назвал угрозой национальным интересам страны ввоз книг на русском языке.

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    21 мая 2024, 12:26 • Новости дня
    Песков назвал причину «истеричных заявлений» Зеленского

    Песков: Зеленский выступает с истеричными заявлениями из-за ситуации на фронтах

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский и другие представители украинского руководства в последние дни выступают с заявлениями, иногда «скатываясь фактически в истерику», отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Это связано с крайне неблагоприятным положением сил киевского режима на фронтах», – приводит его слова ТАСС.

    Как писали ранее британские СМИ, Владимир Зеленский кричит на украинских генералов из-за страха, что от него скрывают правду касательно ситуации на поле боя.

    Также Песков отметил, что положение сил киевского режима на фронтах в настоящее время крайне неблагоприятное. Украинские военные, несмотря на обещанную им помощь, пребывают в тяжелой ситуации, констатировал представитель Кремля.

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    21 мая 2024, 13:56 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали позицию Госдепа о праве МУС судить Россию, но не Израиль

    Сенатор Долгов: Оценки Госдепа шагов МУС в адрес России и Израиля циничны

    В Совфеде раскритиковали позицию Госдепа о праве МУС судить Россию, но не Израиль
    @ Luis M. Alvarez/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Позиция Вашингтона о праве МУС судить Россию и об отсутствии у суда юрисдикции в случае с Израилем абсолютно цинична. Делая подобные заявления, Госдеп пытается выгородить Тель-Авив, а также подтвердить приверженность антироссийскому курсу. Такая политическая игра дорого обойдется американским властям, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов.

    «США не просто не ратифицировали Римский статут, но и приняли закон, согласно которому американские граждане не могут быть арестованы по распоряжению Международного уголовного суда. Оценки Госдепа шагов МУС в адрес Израиля и РФ циничны. В этом контексте я бы даже сказал так: чья бы корова мычала, а американская молчала бы», – подчеркнул сенатор Константин Долгов.

    Парламентарий полагает, что власти США, объясняя разницу в действиях МУС, преследуют две цели. «Во-первых, они хотят выгородить Израиль в палестинском конфликте. Этим Белый дом активно занимается на протяжении длительного времени. Во-вторых, подтвердить приверженность администрации Байдена антироссийскому курсу», – пояснил он.

    При этом Вашингтон вновь проявил двойные стандарты, добавил собеседник. Он убежден: такая позиция Соединенных Штатов отталкивает от них большое количество стран – особенно арабских. «МУС себя полностью дискредитировал. Эта структура политизирована и не имеет никакого отношения к международной законности. Однако действия США вызывают еще больше вопросов. Они ведут политическую игру, используют Гаагу в своих интересах. Подобный подход будет стоить Вашингтону дополнительных минусовых очков на международной арене», – прогнозирует парламентарий.

    Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Международный уголовный суд (МУС) может осуществлять преследование России, но не имеет таких прав в отношении Израиля. По его словам, юрисдикция МУС распространяется только на случаи, когда одна из сторон конфликта является членом инстанции. В конфликте Израиля и Палестины ни одна из сторон не подходит под указанный критерий, а в ситуации с российской спецоперацией Украина признает юрисдикцию суда, сказал представитель Госдепа.

    Кроме того, «фундаментальная разница», как заявил Миллер, заключается в том, что Израиль «собирается сотрудничать в рамках расследования», а «Россия этого не делала». Он также утверждает, что у самого Израиля якобы и так есть механизмы, позволяющие привлечь ответственных за нарушения гуманитарного права.

    Президент США Джо Байден также осудил требование прокуратуры к МУС выдать ордеры на арест Нетаньяху и Галанта. Он добавил, что не считает действия израильской армии геноцидом, и продолжает поддерживать Израиль в противостоянии с движением ХАМАС. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон допустил введение санкций против суда в случае выдачи ордера на арест израильского премьера. Он считает, что полномочия МУС «не распространяются на Израиль или США». Джонсон обвинил инстанцию в попытке уравнять «израильских чиновников и злых террористов».

    Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь признал, что не готов подробно комментировать требования прокурора суда в Гааге. При этом он отметил, что США продолжат оказывать поддержку МУС в вопросе «преступлений на Украине», слова американского министра обороны приводит ТАСС.

    Отличие оценок США действий МУС в отношении России и Израиля в очередной раз говорит о двойных стандартах и лицемерии Вашингтона, подчеркнул посол РФ в США Анатолий Антонов. «Ни у кого в мире не должно оставаться иллюзий относительно кощунственной политики Соединенных Штатов, эксплуатирующих правозащитную проблематику ради одного – сведения счетов с неугодными государствами», – говорится в распространенном посольством заявлении Антонова.

    Накануне прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Согласно его заявлению, у прокуратуры есть основания полагать, что они «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности» в секторе Газа «как минимум с 8 октября 2023 года». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, выполнит ли МУС требование прокурора и как это решение повлияет на ситуацию в Израиле.

    Коментарии (4)
    21 мая 2024, 12:51 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль 40% Волчанска

    Ганчев: Российские войска взяли под контроль 40% Волчанска

    Российские войска взяли под контроль 40% Волчанска
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала сообщил, что российские войска освободили 40% города Волчанска.

    По его словам, ВС РФ постепенно выравнивают линию фронта в этом регионе.

    «Наши ребята контролируют порядка 40% города», – приводит его слова ТАСС.

    Ганчев отметил, что российские силы «глубоко вклинились в оборону» и смогли выбить врага, закрепив позиции. Основная часть северной части города, по его словам, уже полностью освобождена.

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области отметил, что город является стратегическим, поэтому украинские войска подтягивают «очень серьезные силы» и «пытаются контратаковать».

    Кроме того, российские войска, рассказал Ганчев, успешно наступают в районе Липцов Харьковской области, где уже контролируют основные высоты и часть дорог, которые ВСУ могли бы использовать для подтягивания резервов.

    Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в городе после взрыва.

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    22 мая 2024, 07:21 • Новости дня
    Блинкен заявил, что иранскому народу «стало лучше от гибели Раиси»

    Госсекретарь Блинкен заявил, что иранскому народу «стало лучше от гибели Раиси»

    Блинкен заявил, что иранскому народу «стало лучше от гибели Раиси»
    @ Liu Jie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Иранский народ и мир в целом «выиграли от гибели» в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

    По его словам, Раиси был причастен к «ужасающим деяниям как судья и президент», иранскому народу и миру «будет лучше теперь, когда Раиси мертв», передает РИА «Новости».

    Также Блинкен отметил, что в США не оплакивают кончину Раиси и не стали бы объявлять в ООН минуту молчания в память о нем.

    Ранее в Турции указали на странность перед крушением вертолета президента Ирана Раиси.

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