Политическое давление Запада на Россию загнало в угол и поставило на грань колоссального кризиса – нет, не Москву, а крупнейшие финансовые институты самого Запада.0 комментариев
FA: Украинской армии нужно утроить набор рекрутов
Foreign Affairs: Украинской армии нужно утроить набор рекрутов
Украинской армии необходимо мобилизовать в три раза больше людей для проведения оборонительных операций, следует из публикации американского журнала Foreign Affairs.
Как пишет издание, ВСУ «срочно нужно больше солдат», так как нерешительность Киева в проведении мобилизации привела к серьезной нехватке военных в частях, передает ТАСС.
Foreign Affairs утверждает также, что потери Украины усугубила неготовность оборонительных сооружений на фоне роста огневой мощи ВС России.
Как отмечается в публикации, украинской армии нужно утроить набор рекрутов, чтобы поддерживать оборону на текущем уровне боевых действий.
Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что украинские «туристы», которые бегут за границу, оставляют вещи в лесах на границе с Румынией, в том числе еду, из-за этого на маршрутах появилось много медведей.