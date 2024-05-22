  • Новость часаРоссия пригрозил Франции «не политическим» ответом на отправку войск на Украину
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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Конфискация российских активов обрушит финансовую систему Запада

    Политическое давление Запада на Россию загнало в угол и поставило на грань колоссального кризиса – нет, не Москву, а крупнейшие финансовые институты самого Запада.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский С кем России можно договариваться

    Нынешняя ситуация – с ее глобальными гибридными конфликтами по множеству направлений – настолько запутана, что возникает вопрос: с кем имеет смысл договариваться? Кто со стороны нашего противника уполномочен принимать решения?

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему в планах Москвы пока нет Харькова

    Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.

    44 комментария
    22 мая 2024, 08:52 • Новости дня

    FA: Украинской армии нужно утроить набор рекрутов

    Foreign Affairs: Украинской армии нужно утроить набор рекрутов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинской армии необходимо мобилизовать в три раза больше людей для проведения оборонительных операций, следует из публикации американского журнала Foreign Affairs.

    Как пишет издание, ВСУ «срочно нужно больше солдат», так как нерешительность Киева в проведении мобилизации привела к серьезной нехватке военных в частях, передает ТАСС.

    Foreign Affairs утверждает также, что потери Украины усугубила неготовность оборонительных сооружений на фоне роста огневой мощи ВС России.

    Как отмечается в публикации, украинской армии нужно утроить набор рекрутов, чтобы поддерживать оборону на текущем уровне боевых действий.

    Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что украинские «туристы», которые бегут за границу, оставляют вещи в лесах на границе с Румынией, в том числе еду, из-за этого на маршрутах появилось много медведей.

    21 мая 2024, 21:34 • Новости дня
    В Конгрессе США Зеленского назвали диктатором

    Конгрессвумен Грин призвала власти США больше не выделять деньги «диктатору Зеленскому»

    В Конгрессе США Зеленского назвали диктатором
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский является диктатором на Украине, потому что его срок полномочий на посту президента истек, США больше не следует выделять средства на нужды Киева, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин.

    Грин заявила, что на Украине нет демократии, а американские налогоплательщики не должны финансировать Киев. По ее словам, США выделяют украинскому правительству каждый месяц 1 млрд долларов и почти 200 млрд долларов на войну, в которой Украина не может победить, передает ТАСС.

    Во вторник в соответствии с нормами, записанными в Конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.

    В ООН заявили, что будут и дальше считать Зеленского главой украинского государства. Ранее в Кремле напомнили слова Путина о том, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Зеленским после потери легитимности.

    Коментарии (17)
    21 мая 2024, 13:19 • Новости дня
    Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ под Харьковом
    Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ под Харьковом
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» продолжила двигаться вглубь украинской обороны у города Харькова, она поразила технику и живую силу 125-й бригады ВСУ, 112-й и 113-й бригад теробороны у Константиновки, Охримовки и Гранова в Харьковской области, указало Минобороны России.

    Группировка также отразила три контратаки украинских штурмовиков у Волчанска и Старицы в этом регионе, отметило ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 245 человек, два танка, две бронемашины, три САУ 2С3 «Акация», гаубицу Д-20 и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи, поразила формирования 14-й, 21-й и 66-й механизированных бригад ВСУ у Новосадового, Ивановки (ДНР), Невское (ЛНР).

    Также она отразила шесть контратак штурмовиков ВСУ у Стельмаховки, Червоной Дибровы (ЛНР), Григоровки (ДНР).

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 425 человек, танк, два БТР, гаубицу Д-30 и САУ 2С1 «Гвоздика». Также уничтожены две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

    «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю, поразила живую силу и технику 57-й механизированной, 105-й и 118-й бригад теробороны у Константиновки, Раздоловки и Часова Яра в ДНР.

    В зоне ответственности группировки украинская сторона потеряла свыше 320 человек, танк, две БМП, две американские гаубицы М777. Кроме того, уничтожен склад с боеприпасами ВСУ.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ у Семеновки и Новгородского в ДНР.

    Также группировка отразила шесть контратак 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ у Очеретино, Соловьево и Уманского в ДНР. Украинская армия в зоне ответственности группировки потеряла до 420 человек, пять боевых бронированных машин, включая четыре БМП Bradley, гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 128-й бригады теробороны у Великой Новоселки и Макаровки в ДНР. У Старомайорского в ДНР отражена контратака украинских штурмовиков.

    В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 145 человек, две БМП, американскую гаубицу М198, гаубицу М777 и гаубицу Д-30.

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    21 мая 2024, 21:43 • Новости дня
    Зеленский обвинил Запад в ожидании поражения Украины

    Зеленский пожаловался, что Запад рассматривает вариант поражения Украины

    Зеленский обвинил Запад в ожидании поражения Украины
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западные партнеры Киева не разрывают полностью отношения с Россией, потому что рассматривают вариант поражения Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times .

    По мнению Зеленского, на Западе боятся полностью разорвать отношения в Россией. По его словам, не все закрыли посольства в России, не все отправили российских дипломатов домой, потому что оставляют двери с Москвой приоткрытыми и предполагают возможное поражение Украины, передает ТАСС.

    Ранее Зеленский обвинил весь мир в неудачах ВСУ под Харьковом.

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    21 мая 2024, 16:12 • Новости дня
    Боец «Ахмата» рассказал об инсценировке взятия сел военными ВСУ

    Боец «Ахмата» рассказал об инсценировке взятия села ВСУ с помощью «Бабы-яги»

    Боец «Ахмата» рассказал об инсценировке взятия сел военными ВСУ
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнослужащие используют коптеры «Баба-яга» для инсценировок взятия населенных пунктов в зоне СВО, рассказал боец спецназа «Ахмат», командир взвода с позывным «Сафон».

    По его словам, ВСУ делали вбросы в интернет, они якобы вешали флаги в населенных пунктах, несмотря на то, что населенные пункты оставались под контролем российской армии, передает РИА «Новости».

    «Сафон» добавил, что схему удалось раскрыть при помощи одного из бойцов, который во время ночного дежурства услышал приближение сельхоздрона «Баба-яга» – тот пролетел мимо, не атаковав позиции, а после рассвета в этом месте обнаружили висящий украинский флаг.

    «И выяснили, что они с дрона скинули на железный столб на магните украинский флаг. Вот он некоторое время провисел. Мы его быстренько сняли, так как этот населенный пункт был за нами», – добавил «Сафон».

    Ранее российский военный рассказал о ночных полетах украинских БПЛА «Баба-яга».

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    21 мая 2024, 14:31 • Новости дня
    Медведев предупредил «нейтральные» страны о рисках участия в саммите по Украине
    Медведев предупредил «нейтральные» страны о рисках участия в саммите по Украине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Некоторые «нейтральные» страны вынуждены откликаться на приглашение участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, однако участие в таком одиозном мероприятии означает отказ от равноудаленной позиции и переход на сторону бандеровского режима, предупредил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем англоязычном блоге в соцсети X написал, что «нейтральные» страны соглашаются участвовать в этом мероприятии, боясь испортить отношения с крупными игроками. Однако эти действия, по его словам, «будут должным образом оценены Россией». В будущем это непременно повлияет на двусторонние отношения, передает ТАСС слова Медведева.

    Кроме того, он отметил, что результаты конференции будут недействительными, поскольку мирные переговоры никогда не проводят только с одной стороной конфликта.

    Напомним, Индия ранее сообщила, что примет участие в запланированной в Швейцарии 15-16 июня конференции, посвященной Украине.

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    21 мая 2024, 09:29 • Новости дня
    Назначена дата начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

    Politico: ЕС намерен с 25 июня начать официальные переговоры о приеме Молдавии и Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    В Евросоюзе намерены с 25 июня начать официальные переговоры о приеме в свой состав Молдавии и Украины, пишут европейское издание газеты Politico, ссылаясь на пятерых дипломатов.

    По информации издания, страны – члены объединения намеревались начать переговоры еще в декабре 2023 года, однако решение откладывалось из-за позиции Венгрии, а также опасений, что вопрос расширения ЕС станет ключевым в предвыборный период. Напомним, выборы в Европарламент состоятся 6–9 июня, передает ТАСС.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Евросоюзу необходимо принять Украину в объединение в июне этого года.

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    21 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Песков напомнил о позиции Путина касательно легитимности Зеленского

    Песков напомнил о позиции Путина касательно вопроса легитимности Зеленского

    Песков напомнил о позиции Путина касательно легитимности Зеленского
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Позицию Москвы касательно легитимности работы Владимира Зеленского на посту президента Украины четко озвучил российский лидер Владимир Путин, после 20 мая мнение Кремля остается прежним, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, позиция Москвы была изложена президентом России, все это четко слышали, она не изменилась, передает ТАСС.

    Накануне в Кремле напомнили слова Путина о том, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.

    Ранее в соответствии с нормами, записанными в конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.

    В ООН заявили, что будут и дальше считать Зеленского главой украинского государства.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Зеленским после потери легитимности.

    Коментарии (6)
    21 мая 2024, 19:12 • Новости дня
    Украинцев лишили более 17 млн книг на русском языке

    На Украине за два года из библиотек списали более 17 млн книг на русском языке

    Украинцев лишили более 17 млн книг на русском языке
    @ Klaus Ohlenschlager/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине из библиотек с начала 2022 года списали больше 17 млн книг на русском языке, сообщает местное издание «Читомо».

    Согласно данным Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого, доля списанных русскоязычных книг в прошлом году составила 66%, из них по 1 млн экземпляров – из фондов библиотек в Винницкой и Днепропетровской областях, пишут «Известия».

    Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь назвал угрозой национальным интересам страны ввоз книг на русском языке.

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    21 мая 2024, 12:26 • Новости дня
    Песков назвал причину «истеричных заявлений» Зеленского

    Песков: Зеленский выступает с истеричными заявлениями из-за ситуации на фронтах

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский и другие представители украинского руководства в последние дни выступают с заявлениями, иногда «скатываясь фактически в истерику», отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Это связано с крайне неблагоприятным положением сил киевского режима на фронтах», – приводит его слова ТАСС.

    Как писали ранее британские СМИ, Владимир Зеленский кричит на украинских генералов из-за страха, что от него скрывают правду касательно ситуации на поле боя.

    Также Песков отметил, что положение сил киевского режима на фронтах в настоящее время крайне неблагоприятное. Украинские военные, несмотря на обещанную им помощь, пребывают в тяжелой ситуации, констатировал представитель Кремля.

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    21 мая 2024, 12:51 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль 40% Волчанска

    Ганчев: Российские войска взяли под контроль 40% Волчанска

    Российские войска взяли под контроль 40% Волчанска
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала сообщил, что российские войска освободили 40% города Волчанска.

    По его словам, ВС РФ постепенно выравнивают линию фронта в этом регионе.

    «Наши ребята контролируют порядка 40% города», – приводит его слова ТАСС.

    Ганчев отметил, что российские силы «глубоко вклинились в оборону» и смогли выбить врага, закрепив позиции. Основная часть северной части города, по его словам, уже полностью освобождена.

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области отметил, что город является стратегическим, поэтому украинские войска подтягивают «очень серьезные силы» и «пытаются контратаковать».

    Кроме того, российские войска, рассказал Ганчев, успешно наступают в районе Липцов Харьковской области, где уже контролируют основные высоты и часть дорог, которые ВСУ могли бы использовать для подтягивания резервов.

    Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в городе после взрыва.

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    21 мая 2024, 10:07 • Новости дня
    СМИ: Зеленский кричит на генералов ВСУ из-за страха, что от него скрывают правду

    Economist: Зеленский кричит на генералов ВСУ из-за страха, что от него скрывают правду

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский кричит на украинских генералов из-за страха, что от него скрывают правду касательно ситуации на поле боя, пишет журнал Economist.

    По словам одного из украинских чиновников, Зеленский, скорее всего, понимает, что ему не передают всей правды о положении ВСУ, в связи с чем он кричит на своих генералов, пишет РИА «Новости».

    Также издание подчеркивает, что в рядах ВСУ опасаются, что Киев или Вашингтон могут сдать Харьков в преддверии перемирия с Россией.

    Так, многие солдаты разгневаны из-за успехов ВС России в Харьковской области, считая, что продвижение российских сил в регионе стало результатом некомпетентности или даже предательства со стороны Киева.

    Ранее украинцы подвели неутешительные итоги правления Зеленского.

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    21 мая 2024, 10:52 • Новости дня
    Венгрия заявила о провале стратегии Европы и США по Украине

    Глава МИД Венгрии Сийярто: Стратегия Европы и США по Украине провалилась

    Tекст: Ольга Никитина

    Разработанная Европой и США стратегия на украинском направлении полностью провалилась, такого мнения придерживается глобальное большинство, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Он отметил, что подобная точка зрения идет вразрез с «либеральным мейнстримом в Европе», передает ТАСС.

    Министр напомнил, что два года назад во время обсуждения первого пакета санкционных мер против России он спросил, что является целью антироссийских рестрикций. «Ответ был: «Петер, цели санкций следующие: поставить Россию на колени экономически и приблизиться к завершению войны», – рассказал он.

    «Россия на коленях? Далеко нет. Мы приблизились к завершению войны? Определенно, нет», – резюмировал Сийярто.

    В результате введенных санкций пострадала европейская экономика. Страны Западной Европы, которые, по его словам, «очень гордятся» своим отказом от российских энергоресурсов, в действительности покупают их, но опосредованно. В пример он привел поставки нефти из Индии.

    Кроме того, Сийярто заявил, что решения украинского конфликта невозможно достичь на поле боя, где есть лишь «мертвецы и разрушения». Вопреки поставкам вооружения на сотни миллиардов евро, Украина не смогла «прорваться», подчеркнул глава венгерского внешнеполитического ведомства.

    По его словам, важность понимания того, что «эту войну не может выиграть ни одна сторона», и призвал к поиску решения путем остановки огня и переговоров.

    Ранее Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине, поскольку ее проект подразумевал признание только одного «мирного плана» украинского президента Владимира Зеленского.

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    21 мая 2024, 09:45 • Новости дня
    Уссурийские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Донбассе

    Уссурийские бойцы ВДВ взяли штурмом опорник ВСУ в районе Андреевки и Курдюмовки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки «Юг» взяли штурмом опорный пункт ВСУ около Андреевки и Курдюмовки в Донбассе, сообщили в Минобороны.

    Как говорится в сообщении, в районе Андреевки и Курдюмовки в ДНР снайперы Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения обнаружили опорный пункт ВСУ, который решили штурмовать с наступлением темноты, передает РИА «Новости».

    Доразведка вскрыла систему обороны и основные огневые средства противника и после подавления огневых точек десантники зашли на опорный пункт ВСУ. В Минобороны добавили, что часть украинских боевиков сдалась в плен, часть сбежала.

    Ранее ивановские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре.

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    22 мая 2024, 03:54 • Новости дня
    ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР 35 раз за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска 35 раз за сутки обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    «Зафиксировано 35 фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украинs за прошедшие сутки. Всего выпущено 109 единиц различных боеприпасов», – передает ТАСС сообщении представительства ДНР в СЦКК.

    В результате обстрелов один мирный житель погиб, четыре человека получили ранения.

    Повреждения получили девять жилых домов, два автомобиля, городской автобус и три объекта гражданской инфраструктуры.

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    21 мая 2024, 15:48 • Новости дня
    Группа украинцев завершила в Нидерландах подготовку по обслуживанию F-16

    Группа украинских солдат завершила в Нидерландах подготовку по обслуживанию F-16

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа из 10 украинских военных завершила подготовку в Нидерландах по обслуживанию истребителей F-16, сообщило Министерство обороны Нидерландов.

    Как сообщили в ведомстве, курс был посвящен обслуживанию экипировки, в том числе кислородной системы, шлема, парашютов и спасательного комплекта, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против Вооруженных сил России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

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      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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