Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.16 комментариев
В ЕС заверили в отсутствии сомнений в легитимности Зеленского
В ЕС заверили в отсутствии сомнений в легитимности Зеленского на посту президента Украины
Евросоюз не имеет никаких сомнений в легитимности Владимира Зеленского на посту президента Украины, заявил в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
По его словам, украинское общество и главные политические партии не имеют никаких сомнений в том, кто является легитимным президентом, передает ТАСС. Стано добавил, что в ЕС также не сомневаются в том, кто является президентом Украины.
Ранее в Кремле напомнили слова Путина о том, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.
Во вторник в соответствии с нормами, записанными в конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.
В ООН заявили, что будут и дальше считать Зеленского главой украинского государства.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Зеленским после потери легитимности.