В ЕС заверили в отсутствии сомнений в легитимности Зеленского на посту президента Украины

Tекст: Александра Юдина

По его словам, украинское общество и главные политические партии не имеют никаких сомнений в том, кто является легитимным президентом, передает ТАСС. Стано добавил, что в ЕС также не сомневаются в том, кто является президентом Украины.

Ранее в Кремле напомнили слова Путина о том, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.

Во вторник в соответствии с нормами, записанными в конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.

В ООН заявили, что будут и дальше считать Зеленского главой украинского государства.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Зеленским после потери легитимности.