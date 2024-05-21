Украинцам стоило бы перестать мечтать о «победе» и уяснить, что поток западных денег кончится ровно тогда, когда их иудина работа по договору с Западом будет завершена. В этот момент начнет действовать совсем другая логика.0 комментариев
Назначена дата начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
Politico: ЕС намерен с 25 июня начать официальные переговоры о приеме Молдавии и Украины
В Евросоюзе намерены с 25 июня начать официальные переговоры о приеме в свой состав Молдавии и Украины, пишут европейское издание газеты Politico, ссылаясь на пятерых дипломатов.
По информации издания, страны – члены объединения намеревались начать переговоры еще в декабре 2023 года, однако решение откладывалось из-за позиции Венгрии, а также опасений, что вопрос расширения ЕС станет ключевым в предвыборный период. Напомним, выборы в Европарламент состоятся 6–9 июня, передает ТАСС.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Евросоюзу необходимо принять Украину в объединение в июне этого года.