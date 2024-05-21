Премьер Британии Сунак извинился перед британцами за скандал с заражением при переливании крови

Tекст: Александра Юдина

Стало известно, что, согласно результатам пятилетнего расследования сэра Брайана Лэнгстаффа, по итогам c 1970-х по 1990-е гепатитом С или ВИЧ были инфицированы 30 тыс. человек, 3 тыс. из них умерли из-за того, что людям переливали кровь с дефектом гена, нарушающим свертываемость крови и приводящим к гемофилии, передает РБК со ссылкой на The Guardian.

Выяснилось, что донорами часто становились люди из зоны высокого риска, в том числе люди, принимавшие наркотики, и заключенные. Донорская кровь не проверялась на ВИЧ до 1986 года и на гепатит С до 1991 года.

Вскоре Сунак выступил в Палате общин вскоре после выхода доклада, отметив, что день публикации доклада в Британии стало днем позора для британского государства, подчеркнув, что власти на протяжении десятилетий демонстрировали «моральный провал».

Также премьер принес публичные извинения от имени правительства пострадавшим семьям и добавил, что вскоре будет объявлен размер материальной компенсации.