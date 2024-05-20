Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?18 комментариев
Сальдо объяснил отключение энергоснабжения в Запорожской области
Энергоснабжение Запорожской области было нарушено из-за проведения работ на магистральных электрических сетях в Запорожской области в Геническом, Новотроицком, Нижнесерогозском, Каховском, Великолепетихском, Новокаховском, Верхнерогачикском и Ивановском округах Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«Обращаю внимание, что отключение не было связано с повреждениями из-за обстрелов со стороны боевиков киевского режима», – написал глава Херсонской области в Telegram.
Работы на данный момент завершены, потребителей начинают подключать к энергоснабжению.
Между тем в Минэнерго Запорожской области сообщили, что электричество пропало из-за системного сбоя в сетях, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Мелитополь, Бердянск и Энергодар оказались обесточенными.