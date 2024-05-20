Сальдо объяснил отключение энергоснабжения в Запорожской области

Tекст: Елизавета Шишкова

«Обращаю внимание, что отключение не было связано с повреждениями из-за обстрелов со стороны боевиков киевского режима», – написал глава Херсонской области в Telegram.

Работы на данный момент завершены, потребителей начинают подключать к энергоснабжению.

Между тем в Минэнерго Запорожской области сообщили, что электричество пропало из-за системного сбоя в сетях, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Мелитополь, Бердянск и Энергодар оказались обесточенными.