Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?14 комментариев
Медведев объяснил, почему Запад поддержал Зеленского в отказе от выборов
Медведев уверен, что Зеленский с треском провалится на новых президентских выборах на Украине
Западные страны поддержали главу киевского режима Владимира Зеленского продлить свои полномочия на посту президента, потому что опасаются, что его не переизберут, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, акцентировав, что на этом обе стороны неплохо зарабатывают.
По его словам, спонсоры кровавого нацистского режима никак не могли этого допустить, так как сами хорошо зарабатывают на кровавой вакханалии, написал Медведев в своем Telegram-канале.
Также Медведев отметил, что Зеленский в случае выборов с треском проиграл бы их тому, кто пообещает мирные переговоры с Россией.
Напомним, полномочия нынешнего президента Украины по конституции истекают в ночь на 21 мая. Выборы в стране должны были состояться еще в марте, но не были проведены из-за военного положения.
Ранее Медведев заявил, что капитулировать может любой глава Украины, хоть «свинья в ермолке».