Медведев уверен, что Зеленский с треском провалится на новых президентских выборах на Украине

Tекст: Максим Попов

По его словам, спонсоры кровавого нацистского режима никак не могли этого допустить, так как сами хорошо зарабатывают на кровавой вакханалии, написал Медведев в своем Telegram-канале.

Также Медведев отметил, что Зеленский в случае выборов с треском проиграл бы их тому, кто пообещает мирные переговоры с Россией.



Напомним, полномочия нынешнего президента Украины по конституции истекают в ночь на 21 мая. Выборы в стране должны были состояться еще в марте, но не были проведены из-за военного положения.



Ранее Медведев заявил, что капитулировать может любой глава Украины, хоть «свинья в ермолке».





