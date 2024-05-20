Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнес-тренера Шабутдинова

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в пресс-службе, суд, рассмотрев апелляционную жалобу на постановление Басманного районного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей Шабутдинова, постановил оставить данное постановление без изменения, передает ТАСС.

Напомним, в марте Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиненного в мошенничестве Шабутдинова, ему продлили срок ареста. В апреле число эпизодов мошенничества в деле Шабутдинова выросло до 73.