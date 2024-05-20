Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?14 комментариев
Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнес-тренера Шабутдинова
Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, и оставил его под арестом, сообщили в суде.
Как указали в пресс-службе, суд, рассмотрев апелляционную жалобу на постановление Басманного районного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей Шабутдинова, постановил оставить данное постановление без изменения, передает ТАСС.
Напомним, в марте Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиненного в мошенничестве Шабутдинова, ему продлили срок ареста. В апреле число эпизодов мошенничества в деле Шабутдинова выросло до 73.