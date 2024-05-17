Эксперты назвали последствия запрета на малогабаритное жилье в Москве

Эксперты предрекли скачок спроса на малогабаритное жилье из-за запрета на него

Tекст: Валерия Городецкая

Малогабаритные квартиры являются наиболее востребованным форматом жилья у покупателей жилья в новостройках, пояснили аналитики Level Group. За последний год средняя площадь приобретаемых в Москве квартир в новостройках составляла 41,8 квадратных метров в комфорт-классе и 57 кв. метров – в бизнес-классе, отметили в компании, передает «Газета.Ru».

Помимо запрета на строительство малогабаритных квартир, на рынок недвижимости влияет также ужесточение условий ипотечного кредитования, введенное в конце 2023 года, и снижение лимита по программе ипотеки с господдержкой до 6 млн рублей. Все эти факторы будут стимулировать спрос на студии и малогабаритные квартиры, считают аналитики.

Данные Level Group свидетельствуют, что студии и однокомнатные квартиры остаются одним из самых популярных вариантов жилья, приобретаемого с использованием материнского капитала: 29% покупателей однокомнатных квартир используют маткапитал, 22% покупают двух- и трехкомнатные квартиры, 18% – студии.

Ранее СМИ сообщили, что власти Москвы ввели ограничение на проектирование и строительство квартир и студий площадью менее 28 квадратных метров.