Россия и Китай выступили против политизации спорта и дискриминации атлетов по гражданству

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в заявлении, стороны выступают против политизации спорта и его использования в качестве инструмента дискриминации спортсменов по признакам гражданства, политическим и иным убеждениям, религии, языка, расовому или социальному происхождению, передает ТАСС.

В документе указано, что Москва и Пекин «будут побуждать мировое сообщество к равноправному международному спортивному взаимодействию, отвечающему духу и принципам олимпизма». Стороны также высоко оценили проведение в 2022–2023-м Годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта и договорились «продолжать практическое взаимодействие в спортивной сфере, углублять связи по всем проектам».

Пекин отдельно дал высокую оценку турниру «Игры будущего» в Казани и поддержал проведение Игр БРИКС в России.

Ранее президент России Владимир Путин после церемонии подписания документов во время его государственного визита в Китай заявил, что Россия ждет китайских спортсменов на соревнованиях, запланированных на территории России в 2024 году.