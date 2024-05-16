Путин пригласил китайских атлетов на Игры дружбы

Tекст: Ольга Никитина

«Ждем атлетов из КНР на запланированных в России в 2024 году крупных спортивных мероприятиях, таких как Игры БРИКС, летние Игры «Дети Азии» и «Всемирные игры дружбы», – передает ТАСС слова российского лидера.

Путин отметил, что сотрудничество в сфере спорта между Россией и Китаем развивается. «Китайские спортсмены продемонстрировали хорошие результаты на первом международном турнире «Игры будущего», – указал он.

«Сотни миллионов людей, наверное, так или иначе в киберпространстве присутствовали на этих мероприятиях. И мы надеемся, что Китай станет его активным сподвижником и примет одно из ближайших мероприятий в рамках Игр будущего у себя», – добавил глава Российского государства.

Ранее Путин подписал закон, регулирующий вопросы подготовки и проведения Всемирных игр дружбы в стране.