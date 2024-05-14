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Домогаров решил уволиться из Театра Моссовета
Александр Домогаров решил уволиться из Театра Моссовета после 30 лет работы
Народный артист России Александр Домогаров принял решение уйти из Театра имени Моссовета, где прослужил почти 30 лет, сообщил худрук театра Евгений Марчелли.
Домогаров подал заявление об уходе, руководство театра намерено провести беседу с актером, прежде чем принять решение, сообщил Марчелли, передает РИА «Новости».
Александр Домогаров родился 12 июля 1963 года в Москве, является выпускником Театрального училища имени Михаила Щепкина. Служит в Театре имени Моссовета с 1995 года. Помимо работы в театре, Домогаров также активно снимается в кино и сериалах. Среди его наиболее известных работ – роли в фильмах «Гардемарины 3», «АССА», «Графиня де Монсоро», «Огнем и мечом», «Бандитский Петербург», «Волкодав из рода Серых Псов» и другие.
В апреле ряд СМИ распространили сообщения, что Домогаров вынужден будет завершить карьеру из-за серьезного заболевания позвоночника. Позже актер опроверг слухи о завершении карьеры.