Александр Домогаров решил уволиться из Театра Моссовета после 30 лет работы

Tекст: Валерия Городецкая

Домогаров подал заявление об уходе, руководство театра намерено провести беседу с актером, прежде чем принять решение, сообщил Марчелли, передает РИА «Новости».

Александр Домогаров родился 12 июля 1963 года в Москве, является выпускником Театрального училища имени Михаила Щепкина. Служит в Театре имени Моссовета с 1995 года. Помимо работы в театре, Домогаров также активно снимается в кино и сериалах. Среди его наиболее известных работ – роли в фильмах «Гардемарины 3», «АССА», «Графиня де Монсоро», «Огнем и мечом», «Бандитский Петербург», «Волкодав из рода Серых Псов» и другие.

В апреле ряд СМИ распространили сообщения, что Домогаров вынужден будет завершить карьеру из-за серьезного заболевания позвоночника. Позже актер опроверг слухи о завершении карьеры.