Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.4 комментария
Домогаров опроверг слухи о завершении карьеры
Актер Домогаров назвал бредом сообщения о якобы завершении карьеры «из-за разрушения позвоночника»
Народный артист России Александр Домогаров назвал полным бредом публикации о завершении карьеры, но уточнил, что у него действительно есть небольшие проблемы со спиной.
Домогаров в комментарии «Газете.Ru» категорически отверг слухи о завершении карьеры, а за комментариями по состоянию здоровья призвал обращаться в его Telegram-канал, где есть информация из первых рук.
Ряд СМИ распространили сообщения, что Домогаров вынужден будет завершить карьеру из-за серьезного заболевания позвоночника.
Между тем в Театре Российской армии опровергли проблемы со здоровьем у артиста, отметив, что он продолжает играть на сцене: в апреле у него запланировано два спектакля «Маскарад», передает РИА «Новости».
Ранее Домогаров был освобожден от участия в спектакле «Тартюф» Театра Моссовета по его личной просьбе.