В Киеве отказались считать уклонистов украинцами

Tекст: Ольга Иванова

Андрусив считает, что «уклонисты», сбежав из страны, выбрали цыганскую жизнь, они будут всю жизнь жить в каких-то контейнерах и работать только на черных работах из-за незнания языка и невозможности подтвердить квалификацию, передает «МК».

Ранее в украинском сегменте социальной сети с короткими видео TikTok на фоне звучащих на Украине заявлений о необходимости мобилизации женщин появилась женская версия тренда «ухилянт» (уклонист).