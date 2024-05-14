Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
В Киеве отказались считать уклонистов украинцами
Экс-советник главы МВД Украины Виктор Андрусив заявил, что уклонисты не могут называть себя украинцами, потому как они – цыгане, сообщает издание «Страна».
Андрусив считает, что «уклонисты», сбежав из страны, выбрали цыганскую жизнь, они будут всю жизнь жить в каких-то контейнерах и работать только на черных работах из-за незнания языка и невозможности подтвердить квалификацию, передает «МК».
Ранее в украинском сегменте социальной сети с короткими видео TikTok на фоне звучащих на Украине заявлений о необходимости мобилизации женщин появилась женская версия тренда «ухилянт» (уклонист).