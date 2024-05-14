Если Болгария не хочет остаться на задворках истории и избавиться от нынешней колониальной зависимости, ей необходимо прежде всего отказаться от навязанной Вашингтоном и Брюсселем пещерной русофобии и задуматься о собственных национальных интересах.7 комментариев
СМИ: США проигрывают России в радиоэлектронной борьбе
Defense One: США проигрывают России в радиоэлектронной борьбе
Американские экс-спецназовцы заявляют, что США отстают от России и других потенциальных противников в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ), следует из данных издания Defense One.
Как отметил отставной офицер армии Майк Нагата, расширяется разрыв между позицией, которую США должны занимать, и позицией, в которой на самом деле находится, передает РИА «Новости».
По информации других экс-военных, Россия в данной области ушла «далеко вперед» – активно инвестирует в РЭБ и постоянно совершенствует свои технологии.
Также опрошенные изданием экс-спецназовцы заверяют, что США не вкладывали достаточно финансов, не экспериментировали и не разрабатывали новые технологии.
В заключение издание отмечает, что отставание США в РЭБ может иметь серьезные последствия.
Ранее сообщалось, что бойцы БАРС-3 смогли ударить украинскую пехоту дроном в обход средств РЭБ.