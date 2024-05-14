СМИ: США проигрывают России в радиоэлектронной борьбе

Defense One: США проигрывают России в радиоэлектронной борьбе

Tекст: Александра Юдина

Как отметил отставной офицер армии Майк Нагата, расширяется разрыв между позицией, которую США должны занимать, и позицией, в которой на самом деле находится, передает РИА «Новости».

По информации других экс-военных, Россия в данной области ушла «далеко вперед» – активно инвестирует в РЭБ и постоянно совершенствует свои технологии.

Также опрошенные изданием экс-спецназовцы заверяют, что США не вкладывали достаточно финансов, не экспериментировали и не разрабатывали новые технологии.

В заключение издание отмечает, что отставание США в РЭБ может иметь серьезные последствия.

Ранее сообщалось, что бойцы БАРС-3 смогли ударить украинскую пехоту дроном в обход средств РЭБ.