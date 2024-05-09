Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.3 комментария
Бойцы БАРС-3 смогли ударить украинскую пехоту дроном в обход средств РЭБ
Добровольцы российского отряда БАРС-3 смогли превзойти работу украинского РЭБ и уничтожить группу бойцов ВСУ с помощью беспилотников, сообщил командир отряда с позывным «Дядька».
События произошли на Запорожском направлении, в ходе разведки переднего края российские добровольцы заметили пехоту на опорном пункте, сказал собеседник РИА «Новости».
Они решили уничтожить это украинское подразделение тремя FPV-дронами «Скворец 10».
На опорном пункте работали средства радиоэлектронной борьбы, потому было решено провести удар без тщательного прицеливания. Дроны имели термобарические и осколочные снаряды, «результат оказался отличным», пояснил «Дядька». Украинская пехота была обезврежена.
Ранее украинский офицер Андрей Ставничий заявил, что Россия стала чаще применять беспилотники в ходе СВО, что затрудняет работу артиллерийских расчетов ВСУ.