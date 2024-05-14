Пленный рассказал об уменьшении числа желающих служить в «Кракене»

Уменьшилось число желающих вступить в неонацистский «Кракен»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказал Гут в видеоролике, распространенном российским Минобороны РФ, набор добровольцев в «Кракен» в последнее время уменьшился. Он рассказал, что в неонацистское формирование пошел добровольно, а в плен к военнослужащим российской группировки «Север» он попал 10 мая, передает РИА «Новости».

По словам Гута, он с сослуживцами был в этот день с утра на позициях. после штурма боевиков «Кракена» осталось меньше, а во время второго штурма в блиндаж залетела граната, и он получил осколочное ранение и решил сдаться.

Гут отметил, что позиция, на которой он выполнял задачи, не была готова к обороне.

Боевик другого неонацистского формирования «Братство» Максим Савлук, также попавший в плен, рассказал, что в ВСУ сейчас меньше патриотических настроений, их позицию «разобрала артиллерия полностью», после чего Савлук решил сдаться.

Савлук также рассказал про иностранных наемников, которые подписали контракт с иностранным легионом, а сейчас «ездят по тем же задачам, куда пошлют – прорыв фронта, Часов Яр, Авдеевка» и получают «ВСУ-шную зарплату».

Ранее ВС России ударили по позициям «Кракена» в районе Купянска.