На выставке «Россия» презентовали концепцию будущего нацпроекта «Молодежь и дети»

Tекст: Ольга Иванова

Руководитель «Росмолодежи» Ксения Разуваева рассказала о том, что последние годы все меры поддержки молодежи были сгруппированы в федеральные проекты нацпроекта «Образование» и теперь логичным продолжением и результатом этих системных шагов и консолидации государства, общества, самой молодежи стала разработка профильного национального проекта «Молодежь и дети».

Разуваева добавила, что нацпроект разрабатывается в одно время со Стратегией реализации молодежной политики на период до 2030 года, создание которой стало одним из поручений президента России по итогам Госсовета по молодежной политике 2022 года. По ее словам, нацпроект «Молодежь и дети» станет ключевым инструментом реализации стратегии.

Целью нацпроекта руководитель Росмолодежи назвала «становление поколения молодых россиян – ответственного, высоконравственного, конкурентоспособного и готового обеспечивать развитие будущее нашей страны».

Говоря о принципах работы над созданием нацпроекта, разработкой его концепции, Разуваева назвала ключевыми – межведомственный, межотраслевой и экосистемный характер работы: ответственными исполнителями нацпроекта становятся более 30 ведомств, а с двумя другими нацпроектами, озвученными президентом, «Семья» и «Кадры» он будет напрямую соприкасаться. Не менее важным принципом глава Росмолодежи назвала и соавторство самих молодых людей, на которых направлен нацпроект – более 4 тыс. предложений внесли на Госуслугах граждане России, в том числе свыше 3 тыс. из которых – от граждан до 35 лет.

День национальных приоритетов, посвященный возможностям молодежи и детей в стране, объединил более 7 тыс. человек. На тематических площадках пройдут свыше 100 мероприятий, демонстрирующих направления 6 федеральных проектов концепции будущего национального проекта «Молодежь и дети». Участие в событии примут 150 спикеров, 500 волонтеров и 200 экскурсоводов.