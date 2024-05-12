ВС России ударили по скоплениям техники в Харьковской области

Подполье: Удары нанесены по скоплениям техники и личного состава в Харьковской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, вечером 11 мая в пригороде Харькова был слышен мощный взрыв. Лебедев добавил, что в том направлении находится пустырь, откуда велись обстрелы Белгорода, передает РИА «Новости».

Лебедев сообщил также, что в 22:40 в Чугуеве удар пришелся в пункт временной дислокации ВСУ, где происходило снабжение ВСУ, направляющихся на ротацию на Волчанск, Липцы и Изюмско-Купянское направление.

Подполье сообщило также, о прилетах в Волчанске, которые сопровождались мощной детонацией. Также, со ссылкой на сообщение агентуры, он сообщил, что «за полтора часа три «Камаза» «груз 200» выехали на запад, на Полтаву-Киев».

Напомним, в субботу Минобороны России официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями Украины.