Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?0 комментариев
Мишустин предложил назначить Алиханова главой Минпромторга
Премьер-министр Мишустин предложил назначить Алиханова главой Минпромторга
Председатель правительства России Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Калининградской области Антона Алиханова главой Минпромторга.
По словам пресс-секретаря Мишустина Бориса Белякова, Алиханов считается сильным и квалифицированным управленцем, который смог обеспечить развитие экономики промышленности Калининградской области, передает ТАСС.
Беляков отметил, что благодаря опыту работы на федеральном и региональном уровнях у Алиханова есть понимание стоящих на повестке задач и решений.
Также пресс-секретарь главы правительства отметил, что повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства.
Антон Алиханов с 2016 года возглавляет Калининградскую область. В сентябре 2022 года баллотировался на второй срок и победил на выборах, получив 80,21% голосов избирателей. Работал в Минпромторге и Минюсте России.
Напомним, в новом составе кабмина Мишустин предложил назначить Дениса Мантурова первым вице-премьером.