Премьер-министр Мишустин предложил назначить Алиханова главой Минпромторга

Tекст: Вера Басилая

По словам пресс-секретаря Мишустина Бориса Белякова, Алиханов считается сильным и квалифицированным управленцем, который смог обеспечить развитие экономики промышленности Калининградской области, передает ТАСС.

Беляков отметил, что благодаря опыту работы на федеральном и региональном уровнях у Алиханова есть понимание стоящих на повестке задач и решений.

Также пресс-секретарь главы правительства отметил, что повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства.

Антон Алиханов с 2016 года возглавляет Калининградскую область. В сентябре 2022 года баллотировался на второй срок и победил на выборах, получив 80,21% голосов избирателей. Работал в Минпромторге и Минюсте России.

Напомним, в новом составе кабмина Мишустин предложил назначить Дениса Мантурова первым вице-премьером.