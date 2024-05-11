В Омской области из-за прорыва дамбы начали эвакуировать людей из затопленных сел

Tекст: Кристина Цыцура

Жителей эвакуируют в пункты временного размещения, сообщил депутат Госдумы от региона Андрей Алехин, передает РБК.

Первым затопило село Ашеваны. Людей из него сначала переселили в школу, но потом и ее затопило. Сейчас жителей эвакуируют в Усть-Ишим, часть по желанию могут уехать в город.

По словам Алехина, власти знали о надвигающейся волне и готовились к ней. Губернатор и его заместители выезжали в район ЧП.

По данным МЧС на 10 мая, в 14 населенных пунктах региона подтоплено 138 жилых домов, 260 приусадебных участков и пять участков дорог. Эвакуированы 339 человек, 78 из них находятся в ПВР.



