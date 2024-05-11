Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.28 комментариев
В Омской области из-за прорыва дамбы начали эвакуировать людей из затопленных сел
В Усть-Ишимском районе Омской области произошло ЧП – прорвало дамбу, из-за чего вода затопила несколько деревень.
Жителей эвакуируют в пункты временного размещения, сообщил депутат Госдумы от региона Андрей Алехин, передает РБК.
Первым затопило село Ашеваны. Людей из него сначала переселили в школу, но потом и ее затопило. Сейчас жителей эвакуируют в Усть-Ишим, часть по желанию могут уехать в город.
По словам Алехина, власти знали о надвигающейся волне и готовились к ней. Губернатор и его заместители выезжали в район ЧП.
По данным МЧС на 10 мая, в 14 населенных пунктах региона подтоплено 138 жилых домов, 260 приусадебных участков и пять участков дорог. Эвакуированы 339 человек, 78 из них находятся в ПВР.