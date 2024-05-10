Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Израиль стал считать своими гражданами Пугачеву и Галкина
Посол Гальперин: Пугачева и другие артисты из России считаются израильтянами
Израиль считает певицу Аллу Пугачеву и других уехавших российских артистов израильтянами, они успешно интегрировались, заявила посол Израиля в России Симона Гальперин.
Дипломат отметила, что с Пугачевой не встречалась, но ее песни помнит. Посол подчеркнула, что приехавшие в Израиль артисты и люди из иных сфер не испытывают проблем, иногда выступают с концертами, передает ТАСС.
Гальперин отметила, что в Израиле есть театр «Гешер», где показывают спектакли на русском языке, так что все довольно успешно интегрированы в стране.
Народная артистка СССР певица Алла Пугачева дала ответ певцу Стасу Михайлову, заявившему, что уехавшие артисты «на коленях приползут» в Россию. По ее словам, «нормальные люди не возвращаются» в Россию.
Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова Аллы Пугачевой, грубо ответившей певцу Стасу Михайлову на критику уехавших артистов, отметил, что певица такого масштаба не должна опускаться до таких шуток.