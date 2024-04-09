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    2 комментария
    9 апреля 2024, 15:50 • Новости дня

    В Тюменской области началась подготовка ПВР на случай подтопления

    Tекст: Дарья Григоренко

    Паводковая ситуация в Тюменской области находится под контролем, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания главы ведомства Анны Поповой с руководителями территориальных органов и учреждений.

    В сообщении говорится, что «несмотря на то, что сейчас ситуация в Тюменской области относительно спокойная и контролируемая, подтоплений нет, уже готовятся пункты временного размещения, планируется подомовой обход и оповещение населения, передает ТАСС.

    Ранее российский лидер Владимир Путин получил доклады по теме паводков от главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов областей, пострадавших от стихии.

    Напомним, 8 апреля в связи с неблагоприятным прогнозом по паводкам в Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации.

    8 апреля 2024, 18:44 • Новости дня
    Озвучена последняя записка с предсказанием Жириновского

    Помощник Жириновского прочитал в телеэфире последнюю написанную основателем ЛДПР записку с предсказанием политика

    Озвучена последняя записка с предсказанием Жириновского
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В передаче у Андрея Малахова на канале «Россия 1», посвященной второй годовщине смерти Владимира Жириновского, была озвучена его последняя записка с предсказаниями о будущем.

    Записку прочитал Сергей Воронин, работавший помощником у основателя ЛДПР. По его словам, Жириновский эту записку передал ему 28 января 2022 года. После этого политик попал в больницу, где и скончался. 

    «Судя по тем событиям, которые развиваются сейчас, Америке конец. Поэтому 2030 год максимум – и государство США перестанет существовать. Поэтому начинайте писать брошюру, а потом расширьте ее до книги «Поминки по Америке», – такой текст содержится в записке Жириновского, передает StarHIT.

    Ранее в свете обострившейся ситуации в Приднестровье в Сети всплыло видео четырехлетней давности, где лидер ЛДПР Владимир Жириновский делится своим видением возможного развития событий.

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    8 апреля 2024, 21:05 • Новости дня
    Для вывоза раненых солдат ВСУ из Часова Яра потребовалась колонна машин скорой помощи

    После удара ВС России по Часову Яру в сторону Славянска потянулись колонны скорой помощи

    Для вывоза раненых солдат ВСУ из Часова Яра потребовалась колонна машин скорой помощи
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    После мощного удара ВС России по Часову Яру в сторону Славянска двигаются колонны машин скорой помощи в сопровождении транспорта ВСУ, сообщили СМИ.

    Как пишет «Военная хроника», судя по масштабу эвакуации, количество уничтоженных солдат ВСУ «будет трехзначным». Колонны машин скорой помощи в сопровождении транспорта ВСУ везут раненых транзитом в Краматорск и Барвенково, где расположены госпитали, передает «Российская газета».

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что колонна ВСУ из нескольких грузовиков с боевиками националистического подразделения «Азов» (признано террористическим и запрещено в РФ) уничтожена под Часовым Яром.

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    8 апреля 2024, 21:56 • Новости дня
    В США назвали новое условие для вступления Украины в НАТО

    Госдеп: Украина может вступить в НАТО после завершения конфликта

    В США назвали новое условие для вступления Украины в НАТО
    @ IMAGO/Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что вступление Украины в НАТО возможно только после завершения текущего конфликта.

    Миллер на регулярном брифинге отметил, что процесс вступления Украины в НАТО будет продвигаться вперед по окончании конфликта, передает ТАСС.

    В понедельник постпред США при НАТО Джулианн Смит сообщила, что по итогам июльского саммита НАТО в Вашингтоне Украине будет предложен «конкретный результат», который станет мостом к членству в альянсе.

    Ранее Глава делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что НАТО могло бы зарезервировать для Украины место в альянсе.

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    8 апреля 2024, 23:19 • Новости дня
    В Москве под окнами дома найдено тело оперного певца Евгения Кунгурова

    В Москве под окнами дома на Зоологической улице найдено тело оперного певца Евгения Кунгурова

    В Москве под окнами дома найдено тело оперного певца Евгения Кунгурова
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Тело оперного певца Евгения Кунгурова было обнаружено в понедельник вечером возле дома на Зоологической улице в центре Москвы, по предварительным данным, он покончил с собой.

    «Предварительно у него были проблемы с психическим здоровьем», – передает РИА «Новости» слова источника в правоохранительных органах столицы.

    Представитель экстренных служб рассказал агентству, что незадолго до гибели Кунгуров написал сообщение жене, что она найдет его мертвым в ванной. После этого она вызвала полицию.

    Евгений Кунгуров – заслуженный артист РФ. В 2022 году он стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра, а в январе 2023 года получил Благодарственное письмо президента России за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад.

    Ранее сообщалось, что экс-участница телепроекта «Дом-2» Либерж Кпадону была найдена мертвой в квартире. По словам участниц телешоу, она умерла 41 день назад, вскоре после операции на легких, и ее тело лежало в квартире все это время.

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    8 апреля 2024, 19:30 • Новости дня
    Считающаяся пророссийской партия ликвидирована в Грузии
    Считающаяся пророссийской партия ликвидирована в Грузии
    @ vk.com/alt_info_georgia

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Министерство юстиции Грузии на основании обращения Антикоррупционного бюро за нарушения в законодательстве ликвидировало «Консервативное движение Альт-Инфо», которое считается главной партией, выступающей за связи с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Поводом к такому решению стало отсутствие сведений о съезде и уставе, что требуется грузинским законом «О политических объединениях».

    В движении «Консервативное движение Альт-Инфо» заявили, что продолжат бороться за свои права.

    ЦИК Грузии уже зарегистрировал это движение для участия в выборах в парламент в октябре.

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    9 апреля 2024, 08:59 • Новости дня
    Пекин предложил Москве объединиться против «двойного сдерживания» со стороны США

    Пекин предложил Москве объединиться против «двойного сдерживания» со стороны Запада

    Пекин предложил Москве объединиться против «двойного сдерживания» со стороны США
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Китая Ван И предложил идею «двойного противодействия» российскому коллеге Сергею Лаврову в ответ на «двойное сдерживание» со стороны западных стран.

    Российский министр отметил, что Ван И предложил такую формулу для того, чтобы Россия и Китай могли противодействовать попыткам затормозить формирование многополярного мира, передает ТАСС.

    Лавров напомнил, что лидеры стран Владимир Путин и Си Цзиньпин заявляли о готовности стоять «спина к спине, плечом к плечу» на пути попыток затормозить объективный ход истории.

    Ранее Лавров заявил, что Россия и Китай будут совместно решать проблему санкций, используя возможности БРИКС и ШОС.

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    8 апреля 2024, 20:25 • Новости дня
    ВС России «Искандером» уничтожили склад тяжелых БПЛА в Запорожье
    ВС России «Искандером» уничтожили склад тяжелых БПЛА в Запорожье
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска ударом ракетного комплекса «Искандер» полностью уничтожили склад тяжелых беспилотников и цех по их производству в Запорожье, сообщает Минобороны РФ.

    В ведомстве отметили, что удар был нанесен «в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России», передает РИА «Новости».

    ВС РФ «наносят удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса, цехам по производству вооружения и БПЛА, объектам энергетики, обеспечивающим военно-промышленный комплекс Украины», – говорится в сообщении.

    Из видео Минобороны следует, что ракета «Искандера» попала ровно в центр здания по производству украинских беспилотников в Запорожье.

    Ранее сообщалось, что ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» были доработаны по опыту СВО, их точность поражения целей была увеличена.

    Напомним, в воскресенье украинские военные обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, в результате чего был поврежден купол шестого энергоблока.

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    8 апреля 2024, 17:54 • Новости дня
    Автомобильный мост с машинами обрушился в Смоленской области
    Автомобильный мост с машинами обрушился в Смоленской области
    @ t.me/su_sk67

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Путепровод в городе Вязьма в Смоленской области обвалился с грузовиком и легковым автомобилем на нем, сообщили в пресс-службе регионального главного управления МЧС.

    Сообщение об обрушении Панинского путепровода поступило в 16.32 мск, уточнило ведомство, передает ТАСС. Согласно предварительным данным, на момент обрушения на мосту были легковой и грузовой автомобили.

    По последним данным, пострадали шесть человек, один погиб. «Женщина, находившаяся в легковом автомобиле, погибла», – сказали в ведомстве.

    Ранее в апреле в подмосковной Истре упал автомобильный мост.

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    9 апреля 2024, 13:40 • Новости дня
    Ракетным ударом в ДНР поражен украинский поезд с подкреплением ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Железнодорожный состав с подкреплением ВСУ поражен ракетным ударом в районе Константиновки в подконтрольной Украине части ДНР, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, ВС России нанесли ракетный удар по ж/д составу с резервистами ВСУ, направлявшимися в Дружковку. Источник добавил, что в том же районе также поражены были несколько скоплений пехоты ВСУ.

    Ранее ВС России поразили военный эшелон в Харьковской области.

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    8 апреля 2024, 21:22 • Новости дня
    Опубликовано видео обрушения автомобильного моста в Смоленской области
    Опубликовано видео обрушения автомобильного моста в Смоленской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появились кадры момента обрушения путепровода в городе Вязьма в Смоленской области, снятые на видеорегистратор подъезжающего к переправе автомобиля.

    На видео запечатлен момент, как полотно моста поднимается и затем падает вниз.

    Напомним, в понедельник в городе Вязьма в Смоленской области обрушился Панинский путепровод. По предварительным данным, на момент обрушения на мосту были легковой и грузовой автомобили, пострадали шесть человек и один погиб.

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    8 апреля 2024, 21:39 • Новости дня
    США пообещали противодействовать новым энергопроектам России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон намерен пресечь любые попытки России развивать новые энергетические проекты, способные принести ей будущие экспортные доходы, заявил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.

    По словам Пайетта, санкции против проекта «Арктик СПГ 2» оказались действенными, и Вашингтон хочет убедиться, что он заморожен, пишет Bloomberg, передает «Интерфакс».

    При этом он не уточнил, какие новые санкции могут быть применены, но подчеркнул, что США стремятся в максимально короткие сроки сократить экспортные доходы России.

    Проект «Арктик СПГ 2» подразумевает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год. Запуск первой очереди состоялся в 2024 году, однако первый груз пока не отправлен. Причиной стали санкции, из-за который компания не может получить в Корее уже построенные танкеры-газовозы ледового класса.

    Ранее заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале.

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    9 апреля 2024, 09:50 • Новости дня
    ВС России ночью уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России ночью уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы, заявил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.

    По его словам, ночью в Полтаве прогремели три мощных взрыва, было уничтожено расположение ВСУ недалеко от центра города, также дрон «Герань» сбили над городом и он упал на двухэтажное здание, есть пострадавшие, дом пострадал незначительно, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что также был прилет в Кременчуге в районе ж/д вокзала, куда после прилета «вяло поехали скорые без сирен, но с мигалками», они опасались нового тренда украинских военных – бить по приехавшим на место взрыва врачам и спасателям.

    Ранее Лебедев сообщил, что поражен аэродром Долгинцево в Криворожской области, где базировались самолеты ВСУ.

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    9 апреля 2024, 13:00 • Новости дня
    Названа причина отмены пуска «Ангары»

    Борисов: Сбой наддува бака окислителя центрального блока вызвал отбой пуска «Ангары»

    Названа причина отмены пуска «Ангары»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Причиной отмены старта «Ангары-А5» с космодрома Восточный стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

    По его словам, автоматика за две минуты до старта «Ангары-А5» остановила процесс из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока, передает ТАСС.

    Он добавил, что в данной ситуации нужно слить топливо, разобраться в окончательных причинах.

    Предварительно старт назначен на 10 апреля.

    Ранее первый пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» был отменен.

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    9 апреля 2024, 12:24 • Новости дня
    В Армении предложили запретить поставки российской молочной продукции
    В Армении предложили запретить поставки российской молочной продукции
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ответ на запрет Россельхознадзора на поставки армянской молочной продукции в Россию Ереван может зеркально запретить импорт российской молочной продукции, заявил член правящей фракции парламента Армении «Гражданский договор» Сисак Габриелян.

    «Россия не пропускает к себе нашу молочную продукцию, а мы импортируем их товары. Пожалуйста, решите этот вопрос», – передает его слова ТАСС.

    По словам Габриеляна, ежедневно на полках магазинов армянских продуктов становится меньше, а рынок, запретивший Армении отправлять продукты, ставит свою продукцию на полках в стране.

    Напомним, Россельхознадзор приостановил поставки молочной продукции из Армении из-за невозможности армянской ветеринарной службы гарантировать безопасность продукции.

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    9 апреля 2024, 12:00 • Новости дня
    Боррель: Украина отчаянно просит срочно поставить семь батарей Patriot
    Боррель: Украина отчаянно просит срочно поставить семь батарей Patriot
    @ Soeren Stache/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина «отчаянно просит» у ЕС срочно выделить ей семь батарей систем ПВО Patriot, эта тема будет обсуждаться на следующей встрече министров иностранных дел и обороны ЕС 22 апреля, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, выступая на конференции в Брюсселе.

    По его словам, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отчаянно просил его о хотя бы семи батареях Patriot и, хотя западные страны имеют около 100 батарей, но не могут выделить даже такое количество Украине, передает ТАСС.

    Боррель также пообещал на следующей встрече министров иностранных дел и обороны ЕС поднять вопрос о поставках Украине системы ПВО, чтобы она могла отражать российские ракеты.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у стран Запада есть возможность передать Киеву новые ЗРК Patriot, но соответствующее решение не принимают.

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