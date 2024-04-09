Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.5 комментариев
В Тюменской области началась подготовка ПВР на случай подтопления
Паводковая ситуация в Тюменской области находится под контролем, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания главы ведомства Анны Поповой с руководителями территориальных органов и учреждений.
В сообщении говорится, что «несмотря на то, что сейчас ситуация в Тюменской области относительно спокойная и контролируемая, подтоплений нет, уже готовятся пункты временного размещения, планируется подомовой обход и оповещение населения, передает ТАСС.
Ранее российский лидер Владимир Путин получил доклады по теме паводков от главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов областей, пострадавших от стихии.
Напомним, 8 апреля в связи с неблагоприятным прогнозом по паводкам в Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации.