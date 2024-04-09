В Тюменской области началась подготовка ПВР на случай подтопления

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении говорится, что «несмотря на то, что сейчас ситуация в Тюменской области относительно спокойная и контролируемая, подтоплений нет, уже готовятся пункты временного размещения, планируется подомовой обход и оповещение населения, передает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин получил доклады по теме паводков от главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов областей, пострадавших от стихии.

Напомним, 8 апреля в связи с неблагоприятным прогнозом по паводкам в Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации.