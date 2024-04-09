Путин получил доклады от главы МЧС и глав пострадавших от паводков регионов

Песков: Путин получил доклады от главы МЧС Куренкова и глав пострадавших от паводков регионов

Tекст: Валерия Городецкая

Речь идет о главах Оренбургской, Курганской и Тюменской областях, уточнил Песков, передает ТАСС.

Отдельный доклад представил глава МЧС, который прибыл в Оренбуржье в качестве председателя правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков и оказанию помощи населению для контроля за проведением работ, добавил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что количество подтопленных жилых домов в России превысило 10,5 тысяч.