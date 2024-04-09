Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.4 комментария
Путин получил доклады от главы МЧС и глав пострадавших от паводков регионов
Песков: Путин получил доклады от главы МЧС Куренкова и глав пострадавших от паводков регионов
Российский лидер Владимир Путин получил доклады по теме паводков от главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов областей, пострадавших от стихии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Речь идет о главах Оренбургской, Курганской и Тюменской областях, уточнил Песков, передает ТАСС.
Отдельный доклад представил глава МЧС, который прибыл в Оренбуржье в качестве председателя правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков и оказанию помощи населению для контроля за проведением работ, добавил представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что количество подтопленных жилых домов в России превысило 10,5 тысяч.