Глава МИД Британии прибыл на встречу с Трампом для обсуждения ситуации на Украине

Глава МИД Британии Кэмерон прибыл на встречу с экс-президентом США Трампом для обсуждения ситуации на Украине

Tекст: Александра Юдина

По информации газеты, они обсудили ситуацию на Украине и в секторе Газа, а также «будущее НАТО», передает «Интерфакс».

Известно, что встреча прошла в частной резиденции Трампа в Мар-а-Лаго.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что может положить конец конфликту на Украине, если он надавит на Киев.