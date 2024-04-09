  • Новость часаДиректор ФСБ: Теракт в «Крокусе» указывает на украинских неонацистов и страны Запада
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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Макрон хочет успеть к разделу украинского пирога

    Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленскому не доверяет даже его собственный парламент

    Власть ЗЕ-команды держится только благодаря финансовой и политической помощи США. Именно они подпитывают этот режим энергией. Однако уже сегодня его адепты среднего звена начинают думать о своей шкуре, о чем свидетельствуют маневры украинских депутатов вокруг законопроекта «о могилизации».

    0 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Утопия иноагентов о расколе России сдувается

    Рассуждения о расколе со стороны людей, покинувших страну, – это еще и форма психотерапии. В их оптике Россия должна была разлететься на мелкие осколки. Но этот сценарий все никак не реализуется.

    7 комментариев
    9 апреля 2024, 12:51 • Новости дня

    Глава МИД Британии прибыл на встречу с Трампом для обсуждения ситуации на Украине

    Глава МИД Британии Кэмерон прибыл на встречу с экс-президентом США Трампом для обсуждения ситуации на Украине

    Глава МИД Британии прибыл на встречу с Трампом для обсуждения ситуации на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом во Флориде для обсуждения ситуации на Украине и НАТО, пишет издание The Daily Telegraph.

    По информации газеты, они обсудили ситуацию на Украине и в секторе Газа, а также «будущее НАТО», передает «Интерфакс».

    Известно, что встреча прошла в частной резиденции Трампа в Мар-а-Лаго.

    Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что может положить конец конфликту на Украине, если он надавит на Киев.

    8 апреля 2024, 16:20 • Новости дня
    Офицер ВСУ сказал, когда «Киеву наступит крышка» с помощью Запада и без нее

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим проигрывает в конфликте с российской стороной, в случае снижения помощи со стороны Запада он проиграет в течение года, заявил командующий взводом украинской армии изданию New Yorker.

    ВСУ проигрывают «не стремительно, но стабильно», сказал собеседник New Yorker, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что в случае, если западные страны помогут Украине на текущем уровне, то она сможет продержаться несколько лет. Если объем помощи сократится, то Киеву наступит «крышка в течение одного года».

    Увеличение объемов помощи приведет к тупику на поле боя, который закончится, когда «закончатся солдаты».

    На прошлой неделе глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что с начала года ВСУ потеряли более 80 тыс. военнослужащих, а также 14 тыс. единиц боевой техники.

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    8 апреля 2024, 20:10 • Новости дня
    На Украине передвижной цирк получил бронь от мобилизации

    Депутат рады Железняк: «Передвижной цирк Украины» признан критически важным предприятием

    На Украине передвижной цирк получил бронь от мобилизации
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство культуры Украины признало государственное предприятие «Передвижной цирк Украины» критически важным предприятием, работники которого получат бронь от мобилизации, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Железняк пояснил, что статус цирку присвоен «для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период», передает РИА «Новости».

    Украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) сообщал, что в список стратегически важных учреждений попали предприятия по разведению верблюдов, производству малярных и штукатурных работ и изданию компьютерных игр.

    Кроме того, статус «стратегических организаций» был присвоен украинским телеканалам, участвующим в национальном телемарафоне.

    Ранее Гончаренко утверждал, что украинское правительство намерено привязать отсрочку к уровню зарплаты, в результате под мобилизацию не попадут граждане с зарплатой в два раза выше средней.

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    8 апреля 2024, 18:25 • Новости дня
    МИД призвал мировое сообщество лишить Киев возможности ядерного террора
    МИД призвал мировое сообщество лишить Киев возможности ядерного террора
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина встала на путь ядерного террора, миру необходимо противодействовать этому, заявили в МИД России на фоне ударов киевского режима по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

    «Своими преступными действиями Украина, поддерживаемая США и их западными сателлитами, по сути, дает понять, что встала на путь ядерного террора», – заявили в МИД, передает ТАСС.

    Мировое сообщество и мировые организации, в особенности Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), должны лишить Киев возможности осуществлять террористические атаки на ядерные объекты, подчеркнули в ведомстве.

    Там добавили, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности ЗАЭС, Москва намерена выявлять и преследовать виновных в нападениях на российские объекты независимо от их местонахождения.

    В понедельник над территорией ЗАЭС был сбит украинский дрон-камикадзе, его обломки упали на кровлю шестого энергоблока.

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    9 апреля 2024, 12:00 • Новости дня
    Боррель: Украина отчаянно просит срочно поставить семь батарей Patriot
    Боррель: Украина отчаянно просит срочно поставить семь батарей Patriot
    @ Soeren Stache/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина «отчаянно просит» у ЕС срочно выделить ей семь батарей систем ПВО Patriot, эта тема будет обсуждаться на следующей встрече министров иностранных дел и обороны ЕС 22 апреля, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, выступая на конференции в Брюсселе.

    По его словам, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отчаянно просил его о хотя бы семи батареях Patriot и, хотя западные страны имеют около 100 батарей, но не могут выделить даже такое количество Украине, передает ТАСС.

    Боррель также пообещал на следующей встрече министров иностранных дел и обороны ЕС поднять вопрос о поставках Украине системы ПВО, чтобы она могла отражать российские ракеты.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у стран Запада есть возможность передать Киеву новые ЗРК Patriot, но соответствующее решение не принимают.

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    8 апреля 2024, 18:02 • Новости дня
    Подоляк отверг заключение мира с Россией путем уступок территорий

    Советник главы офиса президента Украины Подоляк назвал «политической наивностью» мир в обмен на территории

    Подоляк отверг заключение мира с Россией путем уступок территорий
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Последствия заключения мира с Россией путем территориальных уступок будут негативными для Европы и Украины, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк отметил постоянное «удивительное желание» заставить примириться ценой территориальных услуг. По его словам, для Украины и Европы последствия могут быть негативными, пишут «Известия».

    Ранее The Washington Post писала, что Трамп пообещал надавить на Киев и заставить украинские власти уступить Крым и Донбасс, чтобы положить конец конфликту на Украине.

    Также стало известно, что в НАТО неформально обсуждают вступление Украины в альянс после уступки Крыма и всех присоединенных за два года территорий России.

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    8 апреля 2024, 15:14 • Новости дня
    Российские войска в зоне СВО улучшили положение на трех направлениях
    Российские войска в зоне СВО улучшили положение на трех направлениях
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки на Донецком, Авдеевском, Южно-Донецком направлениях улучшили свои позиции, сообщило российское Министерство обороны.

    На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи, поразила живую силу и технику 67-й, 93-й механизированных бригад ВСУ у Клещеевки и Красного в ДНР, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла свыше 460 человек, два танка, две БМП, американскую гаубицу М777, польскую САУ Krab, САУ «Акация», САУ «Гвоздика» и две американских РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

    На Купянском направлении Западная группировка поразила подразделения 32-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Синьковки (Харьковская область) и Терн (ДНР).

    Там ВСУ потеряли до 25 человек, две боевые бронированные машины, САУ «Акация», гаубицу «Мста-Б», три гаубицы Д-20 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и отразила пять контратак украинских штурмовиков 24-й, 47-й, 74, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад у Новгородского, Новокалиново и Бердычей в ДНР.

    Там украинская сторона потеряла до 325 человек, шесть боевых бронированных машин, гаубицу М777 и САУ «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила подразделения 58-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Урожайного и Старомайорского в ДНР.

    Там украинская сторона потеряла до 80 человек, танк, американскую САУ М109 Paladin и британскую гаубицу FН-70.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ у Работино, Степового и Павловки в Запорожской области.

    Украинская сторона потеряла до 50 человек, три танка, САУ М109 Paladin, две американских гаубицы М119 и гаубицу Д-30.

    Авиация, ракетные войска, артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 117 районах.

    Средства ПВО сбили 291 украинский дрон, три французские авиационные управляемые бомбы Hammer и четыре снаряда РСЗО HIMARS.

    С начала СВО уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 19 681 дрон, 499 ЗРК, 15 725 танков и других бронемашин, 1266 машин РСЗО, 8732 орудия полевой артиллерии и миномета.

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    8 апреля 2024, 14:22 • Новости дня
    На границе Украины и Румынии установили колючую проволоку для борьбы с уклонистами
    На границе Украины и Румынии установили колючую проволоку для борьбы с уклонистами
    @ Tobiasz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вдоль реки Тисы, на границе Украины и Румынии, установлено заграждение из колючей проволоки, чтобы пресечь попытки уклонистов от мобилизации покинуть страну, сообщает украинское издание «Страна».

    Издание опубликовало видео, на котором можно заметить размещенную на протяжении берега реки конструкцию из витков армированной колючей ленты. Сообщается, что мужчины на Украине часто пытаются переплыть Тису, чтобы попасть в Румынию, передает ТАСС.

    Напомним, на западе Украины люди вышли на митинг против «бандитских методов мобилизации». Мобилизационная кампания на Украине провалилась.

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    8 апреля 2024, 17:23 • Новости дня
    Кучма сравнил Россию и Украину с Каином и Авелем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина и Россия были братскими народами, но сейчас это не так, заявил в интервью японскому изданию Kyodo Леонид Кучма, занимавший пост украинского президента в 1994–2005 годах.

    Отвечая на высказывание журналиста о том, что русских и украинцев считают братскими народами, Кучма выразил мнение, что Украина лишилась брата в лице России, передает Ura.ru.

    Экс-президент Украины отметил, что между братьями имеет место неприязнь и даже ненависть, и вспомнил библейский сюжет о Каине и Авеле. По мнению Кучмы, Украине в сложившейся ситуации отводится роль Авеля.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что русские и украинцы – это один народ, а не два братских народа.

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    9 апреля 2024, 08:45 • Новости дня
    Россия и Китай назвали бесперспективными встречи по «формуле» Зеленского

    Лавров: Россия и Китай видят бесперспективность встреч по Украине в отрыве от интересов Москвы

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров с руководителем МИД КНР Ван И заявил, что Россия и Китай считают бесперспективными любые международные встречи по Украине, которые игнорируют законные озабоченности Москвы в сфере безопасности.

    Стороны подчеркнули, что любые попытки урегулирования конфликта без учета позиции России обречены на провал, а формула мира, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, является ультимативной и не соответствует реалиям, передает ТАСС слова Лаврова.

    Как отмечал Лавров ранее, после переговоров в Стамбуле в 2022 году Россия убедилась, что говорить об урегулировании на Украине нужно не с Зеленским, а с теми, кто указывает ему.

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    8 апреля 2024, 14:37 • Новости дня
    Лукашенко заявил о готовности стать «третьей силой» в конфликте России и Украины
    Лукашенко заявил о готовности стать «третьей силой» в конфликте России и Украины
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна могла бы сыграть роль «третьей силы» в конфликте между Россией и Украиной.

    Лукашенко отметил, что не понимает, зачем Украине обострять отношения с Белоруссией, ведь «когда два государства, один народ фактически, столкнулись лоб в лоб, всегда нужна третья сила», передает ТАСС.

    «И в данном случае так вырисовывалось, что Беларусь и России нужна будет такая – миролюбивая, спокойная, – и Украине», – сказал он, принимая кадровые решения, его слова приводит агентства БелТА.

    Белорусский лидер также высказался о президенте Украины Владимире Зеленском, отметив, что тот «начинает цеплять нас и пристегивать непонятно к каким процессам». «Я не знаю, Владимиру Александровичу Зеленскому зачем это», – сказал Лукашенко.

    По его словам, президент России Владимир Путин «очень аккуратен, осторожен», так как «понимает: рано или поздно все равно к миру придем». «Какой мир будет, – это уже зависит от них, это не наш вопрос. Но Беларусь, спокойная, миролюбивая, им нужна будет», – добавил Лукашенко.

    Он также заявил, что не держит обиды на украинских военных, которые «себя ведут более-менее аккуратно, осторожно», хотя и «делают свое дело, грязное дело с этими терактами, атаками и прочее».

    Ранее Лукашенко заявил о попытках уберечь Белоруссию от «горячей войны».

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    9 апреля 2024, 09:10 • Новости дня
    Лавров: Киев не уйдет от ответственности за атаки на ЗАЭС
    Лавров: Киев не уйдет от ответственности за атаки на ЗАЭС
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться от МАГАТЭ и Секретариата ООН честной оценки обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ.

    Министр подчеркнул, что киевский режим не уйдет от ответственности за эти действия, и призвал к объективному взгляду на ситуацию, передает ТАСС.

    Он также отметил, что однобокие оценки международных чиновников неприемлемы, и Россия будет добиваться признания реальных событий, происходящих вокруг ЗАЭС и в целом на Украине.

    На специальных заседаниях МАГАТЭ и СБ ООН Россия, по словам Лаврова, будет добиваться осуждения атак ВСУ на Запорожскую АЭС.

    Он заявил, что Россия заинтересована в объективной оценке МАГАТЭ и СБ ООН действий киевского режима, которые ставят под угрозу безопасность не только Украины, но и всей Европы.

    Министр подчеркнул, что Россия согласилась на присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, чтобы они фиксировали подобные атаки.

    Накануне глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российская сторона имеет все доказательства причастности украинских войск к атакам беспилотников на Запорожскую АЭС.

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    8 апреля 2024, 16:04 • Новости дня
    Швейцария назвала сроки мирного саммита по Украине

    Швейцария решила провести мирный саммит по Украине в середине июня

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня, в нем примут участие до 100 стран, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

    По сообщению агентства, Швейцария хочет провести мирную конференцию на высоком уровне по Украине в середине июня, в ней примут участие от 80 до 100 стран, в основном из так называемого Глобального Юга, передает ТАСС.

    Там добавили, саммит может пройти 16-17 июня, но пока неясно, сколько лидеров стран будет присутствовать, ключевой вопрос разногласий заключается в том, будет ли участвовать Китай.

    Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что мирная конференция по Украине должна пройти как можно скорее в Швейцарии. Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис сообщал о планах пригласить Россию на этот саммит.

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    8 апреля 2024, 16:59 • Новости дня
    В НАТО решили предложить Украине «конверт» для членства

    Постпред США при НАТО: На саммите в июле альянс намерен предложить Украине «конверт» для членства

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По итогам июльского саммита НАТО в Вашингтоне Украине будет предложен «конкретный результат», который станет мостом к членству в альянсе, заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит.

    «У нас будет конкретный результат для Украины. Я не могу вдаваться в подробности на данном этапе, но мы работаем над тем, чтобы получить этот конверт, который станет мостом к членству, путем углубления работы НАТО с украинцами», – сказала она, передает ТАСС.

    По словам Смит, «конверт» будет включать в себя вопросы модернизации, предоставления дополнительных ресурсов Украине, а также «институционализацию некоторой двусторонней поддержки».

    Ранее издание La Repubblica сообщало, что в НАТО неформально обсуждают вступление Украины в альянс после уступки Крыма и всех присоединенных за два года территорий России.

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    9 апреля 2024, 10:58 • Новости дня
    Антонов заявил об угрозе нацбезопасности России в случае вступления Украины в НАТО

    Посол Антонов заявил об угрозе нацбезопасности России в случае вступления Украины в НАТО

    Антонов заявил об угрозе нацбезопасности России в случае вступления Украины в НАТО
    @ Валерий Шарифулин/ТАС

    Tекст: Александра Юдина

    Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в ответ на заявление представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера о возможности вступления Украины в НАТО после окончания боевых действий заявил, что такое развитие событий угрожает национальной безопасности России.

    В Telegram-канале российской дипмиссии указаны его слова об абсолютной неприемлемости такого варианта исхода событий.

    Антонов подчеркнул, что о таком шаге могут рассуждать только «абсолютно непонимающие принципиальные позиции России политики».

    Накануне Миллер заявил, что вступление Украины в НАТО возможно только после завершения текущего конфликта.

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    8 апреля 2024, 14:46 • Новости дня
    Командующий ВСУ предупредил, что отсидеться при мобилизации никому не удастся

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк заявил, что во время мобилизации «отсидеться никому не удастся», так как в армии не хватает людей.

    В соцсетях он призвал украинцев не поддаваться на провокации и осознать, что уклониться от мобилизации не получится, передает ТАСС.

    Павлюк признал, что в обществе сложилось негативное отношение к военкоматам, однако существующая система не является идеальной, в ней происходят случаи превышения полномочий.

    Несмотря на помощь и оружие, которые получает Киев, ВСУ, по его словам, «не хватает людей».

    Павлюк призвал украинцев с пониманием отнестись к мобилизации и не прятаться от военкоматов.

    Напомним, на западе Украины люди вышли на митинг против «бандитских методов мобилизации». Мобилизационная кампания на Украине провалилась.

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