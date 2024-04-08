Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.3 комментария
МЧС решило направить тяжелую авиацию в Тюмень из-за угрозы затопления
Власти Тюменской области эвакуируют жителей из-за угрозы затопления. МЧС России направит в регион тяжелую авиацию для помощи в эвакуации и доставке грузов, сообщил замглавы МЧС Виктор Яцуценко.
В Тюмени существует вероятность затопления целых районов города. Для помощи в эвакуации и доставке грузов в регион направлены вертолеты Ми-26, сказал замглавы ведомства, передает ТАСС.
В настоящее время волна паводка смещается по реке Урал в сторону Оренбурга от Орска. Уровень воды в районе Орска за последние сутки снизился на 10 см.
Между тем власти Оренбурга готовятся к возможному затоплению Уральского водозабора. В случае критического развития ситуации без воды может остаться порядка 30% населения города.
«При критическом развитии ситуации, а это уровень 10 метров, может быть затоплен Уральский водозабор. После того как будет отключена насосная станция, без воды может остаться порядка 30% населения. Но это не значит, что вода будет окончательно отключена, она будет перенаправлена с Ново-Сакмарского водозабора. Вода будет поступать везде – единственное, может не хватать давления в трети города в высотных домах», – сказал мэр Оренбурга Сергей Салмин.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области затопило 10,2 тыс. домов и 18,4 тыс. участков.