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    8 апреля 2024, 03:21 • Новости дня

    В Оренбургской области затопило 10,2 тыс. жилых домов и 18,4 тыс участков

    Tекст: Денис Тельманов

    В Оренбургской области на территории 25 муниципальных образований в 77 населенных пунктах и 29 СНТ оказались подтоплены 10168 жилых домов, 18471 приусадебных участков, сообщили в администрации региона.

    «С подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуировано 6127 человек, в том числе 1478 детей, из них размещены в ПВР более 1000 человек. Из зон затопления перемещены в безопасные районы 570 голов сельскохозяйственных животных», – говорится в официальном Telegram-канале администрации Оренбургской области.

    Отмечается, что на время прохождения паводка 47 мостовых сооружений в 31 муниципальном образовании закрыто для движения транспорта. При этом движение по федеральным автодорогам не ограничено.

    Без света в результе павода остались шесть населенных пунктов, над восстановлением электроснабжения работают 39 аварийных бригад, включая 91 человека и 39 единиц техники.

    По данным областной администрации, наиболее сложная обстановка в Орске, где подтоплен 6641 жилой дом с приусадебным участком.

    Из города эвакуировано более 2 тыс. человек, в том числе 689 детей. В близлежащих пунктах временного размещения находятся 1052 человека, в том числе 160 детей.

    Кроме того, развернуто 14 пунктов временного размещения, вместимостью более 12 тыс. мест, в том числе 2377 спальных. На всех объектах организовано дежурство медицинских работников, психологов, сотрудников УМВД и Росгвардии. Дополнительно в готовности находится 33 ПВР общей вместимостью 23 325 человек, сообщает администрация Оренбургской области.


    6 апреля 2024, 12:33 • Новости дня
    Названа причина прорыва дамбы в Орске

    Прокуратура Оренбургской области: Прорыв дамбы произошел из-за некачественного обслуживания

    Названа причина прорыва дамбы в Орске
    @ Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Прорыв дамбы в Орске Оренбургской области произошел из-за несвоевременного обслуживания гидротехнического сооружения, установила прокуратура региона.

    В ходе проверки было установлено, что дамба была введена в эксплуатацию в 2010 году, при этом органы Гостехнадзора уже выявляли нарушения при ее содержании и направляли предписания в адрес ответственных лиц, передает ТАСС

    Прокуратура возбудила уголовное дело по факту халатности. Проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

    Недавно дамба в Орске не выдержала напора воды и разрушилась полностью, это привело к резкому подъему уровня воды в реке Урал.

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    5 апреля 2024, 23:21 • Новости дня
    Опубликовано видео прорыва дамбы в Орске

    Tекст: Антон Антонов

    Момент прорыва дамбы в оренбургском Орске попал на видео, сообщают информационные агентства.

    На видеозаписи поток воды прорвал остатки преграды и хлынул в город, когда техника пыталась засыпать дамбу грунтом, передает РИА «Новости».

    В МЧС России сообщили, что после прорыва дамбы подготовлены 12 пунктов временного размещения для расселения эвакуированных людей, в них уже прибыли порядка 40 человек, в том числе 17 детей, передает ТАСС.

    Тем временем губернатор Оренбургской области Денис Паслер проводит заседание комиссии по ЧС в Орске.

    Напомним, из-за подъема уровня реки Урал мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей пригородных поселков эвакуироваться. В оренбургском Орске прорвало дамбу, началась эвакуация из зоны затопления.

    Коментарии (6)
    5 апреля 2024, 22:24 • Новости дня
    Мэр Оренбурга призвал жителей пригородных поселков эвакуироваться

    Мэр Оренбурга Салмин призвал жителей пригородных поселков срочно эвакуироваться из-за подъема уровня реки Урал

    Мэр Оренбурга призвал жителей пригородных поселков эвакуироваться
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за подъема уровня реки Урал сложилась критическая ситуация, жителям пригородных поселков и СНТ нужно срочно эвакуироваться, заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин.

    В зоне риска оказались районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок им. Куйбышева. Кроме того, подтопление грозит СНТ у поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес, передает РИА «Новости».

    Салмин в Telegram сообщил, что за сутки уровень воды поднялся на 91 см – до 778 см, что превышает уровень «неблагоприятного значения». Как подчеркнул мэр Оренбурга, «вода продолжает прибывать», подтоплено свыше 300 домовладений и 750 участков, в этих районах отключат электро- и газоснабжение.

    Мэр призвал жителей перебраться «к родным или знакомым или в пункты временного размещения», не дожидаясь, когда «ситуация станет угрожающей». «Уезжайте! Эвакуироваться нужно как можно быстрее», – заявил он.

    Напомним, в пятницу сообщалось, что в Оренбургской области из-за подтопления эвакуировано более 3 тыс. человек, в том числе свыше 700 детей. В регион решили направить два передовых спасательных отряда МЧС для борьбы с паводком. Позднее стало известно, что в оренбургском Орске прорвало дамбу, началась эвакуация из зоны затопления.

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    6 апреля 2024, 20:36 • Новости дня
    После нового прорыва дамбы вода начала затапливать Орск

    Глава Орска Козупица: В районе улицы Борисоглебской прорвало дамбу

    Tекст: Вера Басилая

    Прорыв дамбы произошел в районе улицы Борисоглебской, вода стремительно поступает в город, необходимо срочно эвакуироваться жителям трех поселков, заявил глава Орска Василий Козупица.

    Козупица обратился  к жителям поселка Никель, Строителей и Рабочего поселка из-за осложнившейся ситуации с подтоплением в городе, куда начала стремительно поступать вода из-за нового прорыва дамбы, передает ТАСС.

    Он призвал всех жителей опасной зоны своевременно эвакуироваться в ближайшие ПВР, которые развернуты в школах города, их туда доставят автобусы.

    Ранее спасатели начали срочную эвакуацию жителей поселка Никель в Орске. Глава МЧС Александру Куренкову срочно вылетел в Оренбургскую область для организации на месте необходимых работ в зоне подтопления.

    Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации в Оренбургской области после прорыва дамбы в Орске.

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    6 апреля 2024, 15:08 • Новости дня
    Ростехнадзор: Устранение замечаний по дамбе Орска не проверяли из-за моратория
    Ростехнадзор: Устранение замечаний по дамбе Орска не проверяли из-за моратория

    Tекст: Александра Юдина

    Ростехнадзор в 2020 году обнаружил 38 замечаний на дамбе в Орске в Оренбургской области, но их устранение не имел возможности проверить из-за моратория на внеплановые проверки, сообщает пресс-служба ведомства.

    Отмечается, что в 2020 году Ростехнадзор выдал предписание с 38 замечаниями, которые должны были быть устранены до 2022 года, также ведомство направляло предостережения о недопустимости нарушений, в том числе о запрете проезда по гребню дамбы, передает ТАСС.

    Позднее за невыполнение предписания УЖКДХТ администрации Орска был оштрафован на 20 тыс. рублей.

    Кроме того, в конце января 2024 года ведомство требовало от УЖКДХТ представить информацию о подготовке к паводку.

    В марте УЖКДХТ сообщило, что проводятся визуальные наблюдения за дамбой, контролируется состояние водопропускных сооружений, наличие подтоплений и размывов.

    Недавно дамба в Орске не выдержала напора воды и разрушилась полностью, это привело к резкому подъему уровня воды в реке Урал. Названа причина прорыва дамбы в Орске.

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    6 апреля 2024, 20:11 • Новости дня
    Путин поручил главе МЧС срочно вылететь в Оренбургскую область

    Путин поручил главе МЧС Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область

    Путин поручил главе МЧС срочно вылететь в Оренбургскую область
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь Оренбургскую область для организации на месте необходимых работ в зоне подтопления, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Путина проинформировали о положении дел в зоне затопления и принимаемых мерах губернатор Оренбургской области Денис Паслер и Куренков, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента также добавил, что Куренкову поручено срочно вылететь на место бедствия.

    Дамба в Орске не выдержала напора воды и разрушилась полностью, это привело к резкому подъему уровня воды в реке Урал.

    Власти города активно призывают жителей к эвакуации. Сейчас в Орске и Оренбургской области введен режим ЧС.

    Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации в Оренбургской области после прорыва дамбы в Орске.

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    6 апреля 2024, 14:48 • Новости дня
    Мэр Оренбурга объявил принудительную эвакуацию из зоны подтопления

    Салмин: Уровень воды в Урале поднялся до 855 см, жители в зоне подтопления будут принудительно эвакуированы

    Мэр Оренбурга объявил принудительную эвакуацию из зоны подтопления

    Tекст: Вера Басилая

    Жители домов в зоне подтопления в Оренбурге будут эвакуированы принудительно при участии полиции, уровень воды в Урале достиг 855 см, заявил мэр региональной столицы Сергей Салмин.

    Салмин в своем Telegram-канале сообщил, что вода в Урале будет прибывать, на 15 часов ее уровень – 855 см. Он предупредил, что ночью может сложиться критическая ситуация. По его словам, времени на уговоры нет, и он потребовал всех жителей немедленно покинуть дома в зоне подтопления.

    Мэр предупредил, что отказавшихся добровольно уехать из опасной зоны, будут эвакуировать принудительно.

    Ранее сообщалось, что в Оренбургской области из-за паводка подтоплено уже 4 274 жилых дома, 8 495 дачных участков и 47 мостов, в Орске – 2 450 домов и 3 185 участков.

    В регион решили направить два передовых спасательных отряда МЧС для борьбы с паводком. Дамба в Орске не выдержала напора воды и разрушилась полностью, это привело к резкому подъему уровня воды в реке Урал.

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    6 апреля 2024, 22:32 • Новости дня
    Оренбургские власти сообщили, что уровень воды в Урале может стать критическим

    Губернатор Паслер назвал паводок самым многоводным за историю наблюдений в Оренбургской области

    Tекст: Антон Антонов

    Паводок 2024 года стал самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбургской области, заявил губернатор Денис Паслер. Правительство области предупредило, что уровень воды в реке Урал может достичь критической отметки в ночь на воскресенье.

    Днем уровень воды в Урале составлял 855 см при опасной отметке в 930 см. Более 150 населенных пунктов отрезаны из-за паводковых вод, передает ТАСС.

    Как заявил Паслер через несколько дней можно будет понять, когда стоит ожидать падения уровня воды. Главными задачами, которые стоят сейчас перед властями региона, Паслер назвал обеспечение жителей питьевой водой и стабилизацию снабжения коммунальными ресурсами. Он сообщил, что Ириклинская ГЭС сохраняет рекордный объем сброса воды, хотя приток талых вод в Ириклу стал меньше.

    Напомним, в результате прорыва дамбы в Орске в зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Паслер сообщал, что количество подтопленных домов в Орске увеличилось почти вдвое и превысило 4,4 тыс., эвакуированы свыше 1,1 тыс. человек, в пункты временного размещения отправлены 510 человек, в том числе 115 детей.

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    7 апреля 2024, 07:57 • Новости дня
    Куренков прибыл в Орск

    Tекст: Антон Антонов

    Спецборт МЧС с главой ведомства Александром Куренковым на борту приземлился в аэропорту Орска, сообщают информационные агентства.

    Куренков направился в районы, которые пострадали от паводка, передает ТАСС.

    Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что сброс воды из Ириклинского водохранилища уменьшат, поскольку снизился приток воды. Сброс снизят с 2170 куб. м/с до 1670 куб. м/с.

    Напомним, Куренков по поручению президента России Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область для организации работы по ликвидации последствий паводка. Тем временем в Орске вода приблизилась к микрорайону Новый город.

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    6 апреля 2024, 10:15 • Новости дня
    Тела трех человек обнаружены в зоне затопления в Орске
    Тела трех человек обнаружены в зоне затопления в Орске
    @ Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе патрулирования территории в Старом городе Орска были обнаружены тела трех человек, чья смерть, предварительно, не связана с утоплением, сообщили в оренбургском правительстве.

    По данным властей, причина и время наступления смерти будут установлены экспертизой, так как в домах и на прилегающих территориях не было воды, передает РИА «Новости».

    В связи с паводком власти Орска призвали к срочной эвакуации жителей поселков Лесоторговый, Никель, Строителей и улицы Борисоглебского. Для эвакуации населения на проспекте Никельщиков, 67 находятся автобусы.

    В данный момент в Орске из-за паводка эвакуировано более 700 человек, в том числе 210 детей. Эвакуация продолжается, так как уровень воды в реке Урал значительно повысился, а передвигаться в зонах подтопления самостоятельно невозможно.

    Напомним, в оренбургском Орске прорвало дамбу, началась эвакуация из зоны затопления. В результате активного снеготаяния и подъема уровня рек паводком подтоплено 2556 жилых домов и 6886 приусадебных участков.

    Из-за подъема уровня реки Урал мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей пригородных поселков эвакуироваться.

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    7 апреля 2024, 06:53 • Новости дня
    Эвакуация в Орске объявлена в Новом городе
    Эвакуация в Орске объявлена в Новом городе
    @ ГУ МЧС России по Оренбургской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вода приближается к микрорайону Новый город в Орске, сообщили в главке МЧС по Оренбургской области.

    Эвакуация объявлена на улицах Краматорская, Щорса, Стасова, передает ТАСС.

    Напомним, прежде сообщалось, что после прорыва дамбы под водой оказалась половина Старого города. В Оренбургскую область по поручению президента России Владимира Путина вылетел глава МЧС Александр Куренков.

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    7 апреля 2024, 10:30 • Новости дня
    Оренбургской области на фоне паводка предсказали обильные дожди

    Власти: Паводок в Оренбуржье осложнится обильными дождями в ближайшие сутки

    Оренбургской области на фоне паводка предсказали обильные дожди
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ситуация с паводком в Оренбургской области осложнится обильными дождями, которые ожидаются в ближайшие сутки, сообщила правительства региона.

    По данным ведомства, прогноз паводковой ситуации по области осложняется обильными дождями, которые ожидаются в ближайшие сутки, передает ТАСС.

    Ранее пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила, что жителям областного центра и входящих в его состав сел, которые оказались в зоне повышенного риска из-за паводка, настоятельно рекомендуется покинуть свои дома.

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    6 апреля 2024, 10:25 • Новости дня
    Дамба в Орске Оренбургской области полностью разрушена

    Tекст: Александра Юдина

    Дамба в Орске не выдержала напора воды и разрушилась полностью, это привело к резкому подъему уровня воды в реке Урал, сообщают в оперативных службах.

    Отмечается, что уровень воды в реке Урал из-за полного разрушения дамбы продолжает расти, передает ТАСС.

    Напомним, в оренбургском Орске прорвало дамбу, началась эвакуация из зоны затопления. В результате активного снеготаяния и подъема уровня рек паводком подтоплено 2556 жилых домов и 6886 приусадебных участков. В зоне затопления в Орске обнаружены тела трех человек.

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    6 апреля 2024, 12:55 • Новости дня
    После прорыва дамбы в Оренбургской области возбуждено дело о халатности

    В Оренбургской области из-за прорыва дамбы возбуждено уголовное дело о халатности

    После прорыва дамбы в Оренбургской области возбуждено дело о халатности
    @ Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет по Оренбургской области возбудил уголовное дело после прорыва дамбы.

    По данным ведомства, дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности в ходе ведения строительных работ и халатности, передает ТАСС.

    До этого стало известно, что прорыв дамбы произошел из-за несвоевременного обслуживания гидротехнического сооружения.

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    6 апреля 2024, 01:25 • Новости дня
    Глава Орска сообщил о повреждении дамбы в двух местах

    Глава Орска Козупица сообщил о частичном повреждении дамбы в двух местах

    Глава Орска сообщил о повреждении дамбы в двух местах
    @ кадр из видео МЧС

    Tекст: Антон Антонов

    Дамба частично повреждена в двух местах, идет восстановление объекта, сообщил глава Орска Василий Козупица.

    Жителей Старого города и поселка Строителей везут в пункты временного размещения или в Новый город к родственникам. Козупица предупредил, что «вода может прибывать стремительно», передает ТАСС.

    Власти города сообщают, что подтапливаемые электросетевые объекты отключат, если вода продолжит прибывать. Снабжать электроэнергией районы, в которых эвакуация не проводится, будут по временным схемам.

    Правительство Оренбургской области сообщило, что пострадавших в результате прорыва насыпной дамбы в Орске нет.

    Около 140 специалистов и 217 единиц техники ликвидируют прорыв дамбы в Орске, в пунктах временного размещения находится 135 человек, сообщили в МЧС России.

    В главке МВД по Оренбургской области рассказали, что правоохранитель в Орске на спине вынес из затопленного дома мужчину с ограниченными возможностями здоровья, полицейские также спасли его маму и кошку, передает РИА «Новости».

    Напомним, в оренбургском Орске прорвало дамбу, началась эвакуация из зоны затопления.

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