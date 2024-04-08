В Оренбургской области затопило 10,2 тыс. жилых домов и 18,4 тыс участков

Tекст: Денис Тельманов

«С подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуировано 6127 человек, в том числе 1478 детей, из них размещены в ПВР более 1000 человек. Из зон затопления перемещены в безопасные районы 570 голов сельскохозяйственных животных», – говорится в официальном Telegram-канале администрации Оренбургской области.

Отмечается, что на время прохождения паводка 47 мостовых сооружений в 31 муниципальном образовании закрыто для движения транспорта. При этом движение по федеральным автодорогам не ограничено.

Без света в результе павода остались шесть населенных пунктов, над восстановлением электроснабжения работают 39 аварийных бригад, включая 91 человека и 39 единиц техники.

По данным областной администрации, наиболее сложная обстановка в Орске, где подтоплен 6641 жилой дом с приусадебным участком.

Из города эвакуировано более 2 тыс. человек, в том числе 689 детей. В близлежащих пунктах временного размещения находятся 1052 человека, в том числе 160 детей.

Кроме того, развернуто 14 пунктов временного размещения, вместимостью более 12 тыс. мест, в том числе 2377 спальных. На всех объектах организовано дежурство медицинских работников, психологов, сотрудников УМВД и Росгвардии. Дополнительно в готовности находится 33 ПВР общей вместимостью 23 325 человек, сообщает администрация Оренбургской области.



