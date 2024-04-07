Франция решила потратить 60 млн евро на защиту больниц и клиник от хакеров

Франция решила вложить 60 млн евро в повышение защиты медучреждений от хакерских атак

Tекст: Денис Тельманов

«Наихудшим сценарием было бы наличие цифровых средств, которые полностью подведут нас в больницах, но, честно говоря, на фоне проведения Олимпийских игр мы смогли повысить уровень безопасности в наших больницах», – приводит ТАСС слова Вальту в интервью газете Le Parisien.

Он добавил, что совместно м Региональным агентством здравоохранения (ARS) и Национальным агентством безопасности информационных систем (Anssi) был проведен аудит «каждого учреждения: используемое программное обеспечение, человеческие ресурсы, защита информационных систем и прочее».

Отмечается, что на Олимпиаду во Париж ожидается более 15 млн туристов, при этом рост обращений за медицинской помощью прогнозируется всего не 5%.

При этом Вальту заверил, что власти «прикладывают усилия», чтобы обеспечить максимальное присутствия медперсонала в больницах на время игр. Это позволит избежать перегрузки системы здравоохранения.

В частности, медсестрам и врачам были предложены денежные компенсации за отказ от ухода в отпуск летом.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.