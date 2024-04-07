Убийцу полицейского в Подмосковье заметили на пути в Петербург

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает SHOT, напавший движется по трассе М11 со скоростью 150–200 километров в час. Утверждается, что преступник передвигается на черном мотоцикле без номеров.

Baza сообщает, что на поиски преступника поднят практически весь личный состав подмосковного МВД.

Следственный комитет России опубликовал видео с места нападения на двух сотрудников полиции, сообщает ТАСС. На кадрах видно, что место происшествия оцеплено, работают следователи и криминалисты СК. Они осматривают место происшествия, изучают улики и документируют все следы преступления.

На видео также показаны вещи, которые были найдены на месте происшествия: несколько 100-рублевых купюр, ключи, пачка сигарет, зажигалка и портмоне. Кому они принадлежат, пока не установлено.

Предварительно, преступник является наркокурьером, который пришел за закладкой в СНТ «Озон».

Ранее сообщалось, что в Ногинском районе Подмосковья неизвестные совершили нападение на группу сотрудников МВД, один из полицейских погиб, другой получил тяжелые ранения.