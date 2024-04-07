В смешении множества российских народов и даже многих постсоветских в одно слово «русские» есть серьезная причина. Дело в том, что русские в этом понимании достаточно нетипичное для планеты явление.2 комментария
Летевший из Москвы в Орск самолет развернулся в сторону Тольятти
Самолет «Аэрофлота» SU-1060, следовавший из Москвы в Орск, развернулся в небе и улетел в Тольятти, сообщили в оперативных службах.
Как указал источник, причина разворота пока неизвестна, передает ТАСС.
Согласно данным сервиса Flightradar, самолет «Аэрофлота» A320, выполнявший рейс SU-1060, вылетел в 10:47 мск из аэропорта Шереметьево и в 15:10 мск должен был приземлиться в Орске,
В Росавиации уточнили, что аэропорты Оренбурга и Орска работают в штатном режиме.
В воскресенье паводок в Оренбургской области отнесли к ЧС федерального характера. Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что ситуация с наводнением в городе Орске является критической.
Ранее сообщалось, что ситуация с паводком в Оренбургской области осложнится обильными дождями, которые ожидаются в ближайшие сутки.