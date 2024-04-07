Решить проблемы Армении могут только армяне. Не Запад, Россия, Иран или еще кто-то. Вот, наверное, главное понимание, которое возникает из наблюдений за последними попытками Пашиняна найти новых друзей, не разбив все горшки со старыми.0 комментариев
Глава МЧС предложил запретить продажу алкоголя в Оренбургской области из-за наводнения
Глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС предложил ряд мер для поддержки пострадавших от наводнения в Оренбургской области.
Как указал Куренков, необходимо не допустить спекулятивного роста цен на продукты, предметы первой необходимости и стройматериалы. Кроме того, по его словам, нужно рассмотреть вопрос о временном запрете на продажу алкоголя в районах подтоплений, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что эти меры помогут защитить людей от спекулянтов и мародеров, а также сохранить их здоровье и безопасность.
В воскресенье паводок в Оренбургской области отнесли к ЧС федерального характера. Куренков заявил, что ситуация с наводнением в городе Орске является критической.
Ранее сообщалось, что ситуация с паводком в Оренбургской области осложнится обильными дождями, которые ожидаются в ближайшие сутки.