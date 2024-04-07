Орский НПЗ приостановил работу из-за паводка

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что решение о приостановке работы было принято в целях защиты окружающей среды и обеспечения безопасности сотрудников. ОНПЗ возобновит работу после стабилизации паводковой ситуации, указали на заводе, передает РИА «Новости».

«Орскнефтеоргсинтез», дочернее предприятие «Фортеинвеста», является одним из ведущих НПЗ России. Мощность завода составляет 6 млн тонн нефти в год. Он выпускает около 30 видов продукции, в том числе бензин, дизельное топливо, мазут, битум и сжиженный газ.

В воскресенье мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что паводковая ситуация в городе остается критической, уровень воды в реке Урал продолжает расти, и в ближайшие дни он будет только увеличиваться.

Ранее сообщалось, что ситуация с паводком в Оренбургской области осложнится обильными дождями, которые ожидаются в ближайшие сутки.