Решить проблемы Армении могут только армяне. Не Запад, Россия, Иран или еще кто-то. Вот, наверное, главное понимание, которое возникает из наблюдений за последними попытками Пашиняна найти новых друзей, не разбив все горшки со старыми.0 комментариев
Орский НПЗ приостановил работу из-за паводка
Орский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) временно приостановил работу из-за аномального паводка, сообщили в пресс-службе завода.
Отмечается, что решение о приостановке работы было принято в целях защиты окружающей среды и обеспечения безопасности сотрудников. ОНПЗ возобновит работу после стабилизации паводковой ситуации, указали на заводе, передает РИА «Новости».
«Орскнефтеоргсинтез», дочернее предприятие «Фортеинвеста», является одним из ведущих НПЗ России. Мощность завода составляет 6 млн тонн нефти в год. Он выпускает около 30 видов продукции, в том числе бензин, дизельное топливо, мазут, битум и сжиженный газ.
В воскресенье мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что паводковая ситуация в городе остается критической, уровень воды в реке Урал продолжает расти, и в ближайшие дни он будет только увеличиваться.
Ранее сообщалось, что ситуация с паводком в Оренбургской области осложнится обильными дождями, которые ожидаются в ближайшие сутки.