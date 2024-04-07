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В оренбургском Орске сообщили о гибели четырех человек
В подтопленном Орске Оренбургской области за время паводка не зарегистрировано ни одного случая смерти, связанного с паводковой ситуацией, сообщили в мэрии города.
В мэрии уточнили, что четыре человека скончались в Орске, но их смерть не связана с паводком. Отмечается, что двое пожилых мужчин умерли от сердечного приступа, один – от естественных причин, еще один совершил суицид, передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-служба правительства Оренбургской области порекомендовала жителям областного центра и входящих в его состав сел, которые оказались в зоне повышенного риска из-за паводка, покинуть свои дома.
В субботу утром появились сообщения о том, что насыпная дамба в городе Орск Оренбургской области не выдержала напора воды и полностью разрушилась. Однако позднее власти области, как передает ТАСС, опровергли информацию о разрушении дамбы.
По предварительной оценке, паводком подтоплено более 4 тыс. жилых домов и более 10 тыс. жителей. Под водой оказалась половина Старого города в Орске. В зоне затопления были обнаружены тела не менее четырех человек, но официально пока подтверждена гибель двух человек.