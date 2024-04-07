МЧС: Паводковая ситуация в Оренбургской области остается сложной

Названа причина прорыва дамбы в Орске

Прокуратура Оренбургской области: Прорыв дамбы произошел из-за некачественного обслуживания

Tекст: Александра Юдина

В ходе проверки было установлено, что дамба была введена в эксплуатацию в 2010 году, при этом органы Гостехнадзора уже выявляли нарушения при ее содержании и направляли предписания в адрес ответственных лиц, передает ТАСС

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту халатности. Проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Недавно дамба в Орске не выдержала напора воды и разрушилась полностью, это привело к резкому подъему уровня воды в реке Урал.