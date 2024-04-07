Все идеальные сценарии раздела земель совершенной Украины будут в итоге скорректированы о реальность. Задачи будут определяться военными возможностями и политической целесообразностью. Но в первую очередь – экономическими параметрами.36 комментариев
МЧС: Паводковая ситуация в Оренбургской области остается сложной
МЧС России оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
Как доложил замглавы МЧС Илья Денисов главе ведомства Александру Куренкову, прибывшему в Орск, ситуация развивается, обстановка сложная, передает ТАСС.
Ранее в воскресенье спецборт МЧС с главой ведомства Александром Куренковым на борту приземлился в аэропорту Орска.
Напомним, Куренков по поручению президента России Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область для организации работы по ликвидации последствий паводка.