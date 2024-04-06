Эксперты объяснили подорожание рыбных консервов в России

Эксперты: Рост цен на рыбные консервы связан с сокращением предложений на рынке

Tекст: Вера Басилая

Аналитик Даниил Кашин объяснил «Вечерней Москве», что из-за резкого сокращения вылова анчоуса в Перу и Чили Китай, который использует его в качестве сырья, переориентировался на российский рынок, и большие объемы стали уходить туда. Эксперт назвал такие скачки нормальными и заявил, что дефицита консервов не предвидится.

Кашин отметил, что в связи с санкциями, обслуживание оборудования для производства консервов стало обходиться дороже, отсюда и рост цен: консервы из сардины – на 20 % , сельдь – на 15 %, скумбрия – на 8%.

По мнению владельца рыбной лавки на одном из столичных рынков Ивана Хохлова, цены снизятся ближе к лету, когда стабилизируется спрос на продукцию. Он также добавил, что скоро в России ожидается большой улов рыбы, из-за чего упадет ее стоимость.