  • Новость часаВ Минобороны сообщили об отражении атаки БПЛА над Белгородской областью
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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация
    ВС России ударили по базам отдыха ВСУ в Очаково
    Медведев назвал организаторов и спонсоров теракта в «Крокусе»
    Совершивший покушение на главу Мурманской области назвал причину нападения
    ВС России нанесли удар по военным аэродромам и пунктам дислокации наемников ВСУ
    В Венесуэле отреагировали на штурм посольства Мексики в Эквадоре
    В США заявили Китаю о «серьезных последствиях» за помощь России
    Названа причина прорыва дамбы в Орске
    Взрывы прогремели в Одессе и Черноморске
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Где пройдет западная граница России

    Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бюрократов из НАТО не пугает третья мировая война

    Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что связывает признание «Талибана» и демарш Пашиняна

    Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.

    7 комментариев
    6 апреля 2024, 16:41 • Новости дня

    Путин подписал указ о запрете педофилам посещать места скопления детей

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий людям, имеющим судимость за педофилию, посещать места скопления детей.

    Изменения коснутся осужденных за педофилию с непогашенной или неснятой судимостью, передает РИА «Новости».

    Им запрещено посещать образовательные, медицинские, санаторно-курортные, физкультурно-спортивные организации, организации культуры, предназначенные для детей, а также детские площадки.

    Исключением могут стать случаи, когда судимый за педофилию сопровождает собственного ребенка.

    5 апреля 2024, 17:44 • Новости дня
    ВС России ударили по производству авиадвигателей и дронов для ВСУ на заводе «Мотор Сич»
    ВС России ударили по производству авиадвигателей и дронов для ВСУ на заводе «Мотор Сич»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные нанесли удар по промышленной площадке «Мотор Сич» в контролируемом Киевом городе Запорожье, на заводе ремонтируют боевую технику ВСУ, сообщил глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Причиной взрывов в Запорожье в пятницу, по предварительным данным, стали прилеты двух ракет ОТРК «Искандер-К», сообщил Рогов, передает РИА «Новости».

    Зафиксировано попадание по промплощадке «Мотор Сич». На этом предприятии производят авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для дронов, собирают двигатели для военных самолетов и вертолетов, ремонтируется техника ВСУ. На нескольких улицах перекрыто движение.

    В пятницу Минобороны России сообщило о 39 групповых ударах по предприятиям ВПК, объектам энергетической отрасли и другим целям за неделю. Для ударов использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотники.

    В феврале Рогов также сообщал об ударе ВС России по «Мотор Сич».

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    5 апреля 2024, 18:54 • Новости дня
    Мать подозреваемого в нападении на Чибиса прокомментировала случившееся
    Мать подозреваемого в нападении на Чибиса прокомментировала случившееся
    @ t.me/breakingmash

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель города Апатиты, который, предположительно, совершил нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, перед преступлением «нормально провел день», рассказала мать подозреваемого.

    Женщина призналась, что шокирована случившимся, передает телеканал «360». По ее словам, перед преступлением сын посещал врачей, «был нормальным».

    Она не смогла назвать причину, по которой мужчина пошел на такой поступок. «Не знаю я [причину покушения]. Он был нормальным вчера <…>. День провел нормально, по врачам ходил», – сказала женщина.

    В беседе с «Комсомольской правдой» она опровергла версию о том, что покушение носит заказной характер.

    Ранее сообщалось, что после встречи Чибиса с жителями города Апатиты на него с ножом напал местный житель и ранил в живот. Состояние чиновника по-прежнему оценивается как тяжелое.

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    5 апреля 2024, 21:03 • Новости дня
    Додик объявил о готовности провозгласить независимость Республики Сербской
    Додик объявил о готовности провозгласить независимость Республики Сербской
    @ Nedim Grabovica/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что готов объявить независимость Республики Сербской, если иностранные участники продолжат оказывать на нее давление.

    Действия высокого представителя в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта наносят ущерб как Республике Сербской, так и всей Европе и процессу евроинтеграции, заявил Додик ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что как только возникает готовность «достичь договоренность между бошняками, сербами и хорватами», нередко «международные центры, такие как администрация США, срывают ее буквально за 24 часа», что влечет для участников «новые проблемы».

    Цель этих действий – «отнять имущество Республики Сербской», заявил Додик, подчеркнув, что если такое решение будет принято, республика объявит о независимости. «Мы считаем, что это единственная мера, которая позволит нам сохранить себя», – сказал он.

    Ранее прокуратура БиГ потребовала снять Додика с поста главы Республики Сербской из-за игнорирования решений Шмидта. Шмидт был назначен на должность без согласования, Республика Сербская не признает его легитимность.

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    5 апреля 2024, 20:46 • Новости дня
    Умерла Вера Чехова – актриса и родственница писателя Антона Чехова

    Умерла родственница писателя Антона Чехова – актриса Вера Чехова

    Умерла Вера Чехова – актриса и родственница писателя Антона Чехова
    @ Галина Кмит/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Берлине на 84-м году жизни скончалась актриса театра и кино, продюсер, сценаристка и режиссер Вера Чехова, родственница русского писателя Антона Павловича Чехова.

    Вера Чехова родилась 22 июня 1940 года в Берлине. Дебютировала на сцене в 19 лет, за свою карьеру она сыграла более 50 ролей в театре и кино, сообщает издание Life.ru.

    Среди наиболее известных работ Чеховой – роли в фильмах «Врач из Сталинграда», «Утром в понедельник», «Место преступления», «Одно дело на двоих», «Эта суровая жизнь», «Синяя Борода».

    В 1984 году вместе с мужем Вадимом Гловной она сняла документальный фильм «Чехов в моей жизни». В конце 1990-х годов Вера Чехова завершила актерскую карьеру и стала работать режиссером и сценаристом.

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    6 апреля 2024, 09:57 • Новости дня
    ВС России ударили по базам отдыха ВСУ в Очаково
    ВС России ударили по базам отдыха ВСУ в Очаково
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ударили по побережью Очакова в Николаевской области Украины, на местных базах отдыха дислоцировались военные ВСУ, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, мощный взрыв был зафиксирован по базам отдыха, к побережью поехало много «скорых», передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что на побережье Очакова находится множество пансионатов и домов отдыха, они сейчас «очень нервные», при этом СБУ собирается начать проверку смартфонов и компьютеров местного населения.

    Предварительно в результате удара российских военных есть убитые и раненные среди украинских военных.

    Ранее ВС России ударом поразили военный объект на территории санатория в Одессе.

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    5 апреля 2024, 20:38 • Новости дня
    Модульные пистолеты Лебедева запущены в серийное производство
    Модульные пистолеты Лебедева запущены в серийное производство
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Модульный пистолет Лебедева и его специальная версия МПЛ1, разработанные в концерне «Калашников», поступили в серийное производство, рассказал на выставке Росгвардии «Экспотехностраж» в Петербурге ведущий инженер-конструктор Ижевского механического завода Дмитрий Лебедев.

    По его словам, МПЛ и МПЛ1 являются частью линейки пистолетов Лебедева, созданных в концерне, передает ТАСС.

    Лебедев отметил, что от начала разработки до серийного производства пройден долгий путь, в котором участвовало большое количество сотрудников ИМЗ и конструкторско-технологического центра.

    В 2022 году президент Владимир Путин наградил создателя линейки пистолетов Лебедева.

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    5 апреля 2024, 19:25 • Новости дня
    В НАТО допустили прием Украины в блок в обмен на территории

    Repubblica: В НАТО неформально обсуждают прием Украины в альянс в обмен на уступку территорий России

    В НАТО допустили прием Украины в блок в обмен на территории
    @ IMAGO/Janine Schmitz/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Представители НАТО неформально обсуждают вступление Украины в альянс после уступки Крыма и всех присоединенных за два года территорий России, сообщили источники газеты La Repubblica.

    Согласно сценарию, России предложат оставить за собой Крым и все территории, присоединенные к ней в течение двух лет, затем зафиксировать границы и принять в НАТО то, что останется от Украины. Один из доводов в пользу такого сценария, пишет газета, возможное возвращение в Белый дом Дональда Трампа, обещавшего положить конец украинскому кризису, передает ТАСС.

    Издание пишет, что такой план ускорит выделение помощи Украине, но ноябрьские выборы в США тормозят принятие глобальных решений. По мнению экспертов газеты, Москва не будет вести переговоры с администрацией Байдена, учитывая успехи и наступление ВС России на фронте.

    СМИ писали, что лидеры стран НАТО на саммите в июле не станут приглашать Украину вступить в организацию, несмотря на продолжающуюся спецоперацию России.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил позицию альянса о принятии в него Украины, однако отметил, что не знает, когда это произойдет.

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    6 апреля 2024, 10:41 • Новости дня
    В Николаевской области поражен военный порт

    Подполье: В Николаевской области поражен военный порт

    В Николаевской области поражен военный порт
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военный порт ВСУ был поражен в городе Очакове Николаевской области, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Уточняется, что удар был нанесен рано утром не только по военному порту, но и по территории рядом с ним, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские военные ударили по побережью Очакова, где дислоцировались военные ВСУ.

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    6 апреля 2024, 11:46 • Новости дня
    Совершивший покушение на главу Мурманской области назвал причину нападения
    Совершивший покушение на главу Мурманской области назвал причину нападения
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Совершивший покушение на главу Мурманской области Андрея Чибиса мужчина заявил, что причиной нападения стало «стечение обстоятельств».

    Отмечается, что нападавший до сих пор не может объяснить, почему схватился за нож, однако заверяет, что сожалеет о содеянном, передает РИА «Новости».

    Известно, что напавший на главу области сам был ранен при задержании, он не может передвигаться самостоятельно, при этом внешне выглядит спокойным, отвечает на вопросы журналистов.

    После встречи Чибиса с жителями города Апатиты местный житель ранил чиновника ножом в живот. Его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое. После нападения губернатора доставили в больницу в Кировске, затем его перевели в областную больницу в Мурманске.

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    6 апреля 2024, 01:57 • Новости дня
    Украина захотела закрыть небо ЕС для авиатранзита в Россию

    Шмыгаль сообщил о предложении Украины к ЕС закрыть небо для авиатранзита в Россию и Белоруссию

    Украина захотела закрыть небо ЕС для авиатранзита в Россию
    @ Andrew Surma/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев настаивает на том, чтобы ЕС запретил авиационный транзит в Россию и Белоруссию над своей территорией, сообщил глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

    Шмыгаль сказал, что сейчас «небо ЕС закрыто для российского флота», но российский бизнес и российские туристы, по замыслу Киева, также не должны «комфортно использовать небо ЕС», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Премьер сказал, что украинская сторона «обсудила с партнерами закрытие транзита для любых перелетов в Россию и из России». Это должно «доставить дискомфорт» России, а также сделать дороже логистику.

    Украина намерена «настаивать на таких санкциях». Шмыгаль полагает, что страны Прибалтики «поддержат предложение». Киев намерен «работать в этом отношении с Еврокомиссией».

    Напомним, в 2022 году министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства сообщества для российских самолетов. Россия в ответ закрыла воздушное пространство для 36 стран.

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    5 апреля 2024, 22:55 • Новости дня
    МИД назвал материалы Foreign Policy о «Крокусе» кощунством

    МИД сравнил Foreign Policy с украинскими пропагандистами из-за статей о «Крокусе»

    МИД назвал материалы Foreign Policy о «Крокусе» кощунством
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спекулируя на трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл», западные СМИ пытаются расколоть российское общество, заявил МИД России.

    Недобросовестные журналисты американского издания Foreign Policy использовали теракт для продвижения ангажированной повестки, сообщается на странице МИД России в соцсети «ВКонтакте». МИД заявил, что трагедия в Подмосковье стала «лакмусовой бумажкой на журналистскую состоятельность и человечность», в Foreign Policy «проверку не прошли».

    Foreign Policy опубликовал ряд статей, в которых авторы с богатым опытом написания русофобских материалов «принялись спекулировать на тематике межнационального мира в России» и «обелять власти неонацистского режима на Украине», заявил МИД. Также в Foreign Policy взялись за «откровенную дискредитацию работы российских правоохранительных органов и специальных служб».

    МИД напомнил о «готовности СБУ предоставить боевикам-террористам «окно» для пересечения границы», о «кадрах с несколькими машинами цветов от народа Таджикистана» у стихийного мемориала в «Крокусе», а также о том, что официальные соболезнования выразили «все, кроме Украины».

    Подобное поведение журналистов Foreign Policy недопустимо. Ссылки на свободу слова не могут оправдать спекуляции на такой трагедии, заявил МИД. В министерстве считают, что материалы Foreign Policy о «Крокусе» – это «кощунство, не имеющее ничего общего с журналистикой». Издание стало рупором вашингтонской пропаганды, отрабатывая заказы официальных властей США, и «недалеко ушло от украинских пропагандистов», говорится в заявлении.

    Напомним, теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. По информации МЧС, погибли 144 человека. Исполнителей теракта задержали в Брянской области, когда те направлялись в сторону Украины.

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    6 апреля 2024, 03:49 • Новости дня
    Шиитские группировки заявили об атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Израиле

    «Исламское сопротивление в Ираке» заявило об атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе

    Шиитские группировки заявили об атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Израиле
    @ Baz Ratner/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе атакованы с использованием беспилотников, сообщило «Исламское сопротивление в Ираке».

    Входящие в «сопротивление» шиитские группировки заявили, что будут продолжать нападения для поддержки сектора Газа и в качестве ответа на «оккупацию» со стороны Израиля, который осуществляет «массовые убийства безоружных палестинских мирных жителей», передает РИА «Новости».

    В конце марта правительство Израиля утвердило оперативные планы по наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа.

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    6 апреля 2024, 12:33 • Новости дня
    Названа причина прорыва дамбы в Орске

    Прокуратура Оренбургской области: Прорыв дамбы произошел из-за некачественного обслуживания

    Названа причина прорыва дамбы в Орске
    @ Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Прорыв дамбы в Орске Оренбургской области произошел из-за несвоевременного обслуживания гидротехнического сооружения, установила прокуратура региона.

    В ходе проверки было установлено, что дамба была введена в эксплуатацию в 2010 году, при этом органы Гостехнадзора уже выявляли нарушения при ее содержании и направляли предписания в адрес ответственных лиц, передает ТАСС

    Прокуратура возбудила уголовное дело по факту халатности. Проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

    Недавно дамба в Орске не выдержала напора воды и разрушилась полностью, это привело к резкому подъему уровня воды в реке Урал.

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    6 апреля 2024, 10:34 • Новости дня
    В Венесуэле отреагировали на штурм посольства Мексики в Эквадоре

    Tекст: Кристина Цыцура

    МИД Венесуэлы осудил штурм посольства Мексики, назвав его «варварским актом» и нарушением международного права.

    Также президент Гондураса Сиомара Кастро выразила солидарность с Мексикой и осудила действия Эквадора, назвав их «нетерпимым актом», передает ТАСС.

    В пятницу вечером эквадорский спецназ штурмовал посольство Мексики, где арестовал экс-президента Хорхе Гласа после того, как власти Мексики предоставили политику убежище. По сообщениям мексиканского МИД, во время штурма пострадали дипломаты.

    Позже Мексика объявила о разрыве дипломатических отношений с Эквадором.

    Напомним, Хорхе Глас проходит обвиняемым по делу о коррупции. Ранее он уже был приговорен к шести годам тюрьмы, но затем освобожден по амнистии.

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    5 апреля 2024, 20:12 • Новости дня
    Гагаузия решила отделиться от Молдавии в случае ее объединения с Румынией

    Гуцул: Гагаузия отделится от Молдавии в случае ее объединения с Румынией

    Гагаузия решила отделиться от Молдавии в случае ее объединения с Румынией
    @ REUTERS/Vladislav Culiomza

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гагаузская автономия начнет процесс отделения от Молдавии, если власти республики примут решение об объединении с Румынией, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.

    Гуцул выразила уверенность, что если такое произойдет, жители многих сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат Гагаузию и присоединятся к ней, передает РИА «Новости».

    «Но мы все же надеемся, что разум возобладает», – написала она в своем Telegram-канале.

    Гуцул напомнила, что во время референдума в Гагаузии в 2014 году жители автономии заявили, что представляют свое будущее только в составе независимой и суверенной Молдавии. Она отметила, что Гагаузия относится к Румынии с уважением и хочет развивать сотрудничество, но ждет, что власти соседней республики «будут относиться с должным уважением к молдавской государственности и особому правовому статусу Гагаузии».

    Ранее премьер Румынии Марчел Чолаку заявил о поддержке объединения с Молдавией.

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