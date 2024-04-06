Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.8 комментариев
Путин подписал указ о запрете педофилам посещать места скопления детей
Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий людям, имеющим судимость за педофилию, посещать места скопления детей.
Изменения коснутся осужденных за педофилию с непогашенной или неснятой судимостью, передает РИА «Новости».
Им запрещено посещать образовательные, медицинские, санаторно-курортные, физкультурно-спортивные организации, организации культуры, предназначенные для детей, а также детские площадки.
Исключением могут стать случаи, когда судимый за педофилию сопровождает собственного ребенка.