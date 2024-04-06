Борец Снайдер выразил сожаление в связи с отстранением Садулаева от Олимпиады

Tекст: Александра Юдина

По данным пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), Снайдер обратился к Садулаеву «привет, брат!» и заверил, что надеется на выступление россиянина на этом турнире, передает ТАСС.

Кроме того, Снайдер предложил рассказать, нужна ли Садулаеву какая-либо помощь.

Напомним, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев по решению МОК не допущен к лицензионному турниру на Игры 2024 года в Париже.