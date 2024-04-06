На Кубе прошло открытие выставки «Российская перспектива: общественные проекты на Кубе»

Tекст: Кристина Цыцура

В церемонии открытия приняли участие более 100 человек, среди которых были представители Комитетов защиты революции, российские соотечественники, проживающие на Кубе, студенты местных вузов, представители кубинской общественности, а также почетные гости: национальный координатор Комитетов защиты революции Херардо Эрнандес Нордело, чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Куба Виктор Коронелли и бригадный генерал, одна из руководителей Ассоциации воинов кубинской революции Дельса Эстер Пуэбла.



В рамках выставки были представлены две фотовыставки. Первая – «Достижения и успехи России» члена ОП РФ Никиты Анисимова, рассказывающая о достижениях современной России в науке, культуре и спорте. Вторая – «Жены героев» члена ОП РФ Екатерины Колотовкиной, посвященная женам и матерям российских военнослужащих, участвующих в Специальной военной операции.

Приветствуя гостей, идеологический секретарь Комитетов защиты революции Аранелис Барбан Родригес подчеркнула, что открытие выставки является свидетельством дружбы и сотрудничества между Россией и Кубой.

Глава российской делегации Никита Анисимов выразил благодарность кубинской стороне за помощь в организации выставки и отметил, что такие проекты – это возможность для дальнейшего развития и сотрудничества между двумя странами.

Екатерина Колотовкина рассказала о том, как родилась идея проекта «Жены героев», и выразила уверенность, что он будет близок и понятен кубинскому народу.

Завершилось мероприятие творческим сюрпризом от российской делегации: поэтесса Анна Ревякина прочла свои стихи, а председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман исполнил музыкальные произведения, посвященные России.

Выставка будет открыта в Доме дружбы до 17 апреля, после чего переместится в Музей 28 сентября, где будет экспонироваться в течение месяца.