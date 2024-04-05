Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.0 комментариев
Минюст включил в реестр иноагентов писателя Михаила Веллера
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов писателя Михаила Веллера, основательницу сети семейных кафе «АндерСон» Анастасию Татулову и политическую организацию «Российское социалистическое движение».
В сообщении на сайте ведомства говорится, что включение в реестр произошло «в соответствии с распоряжениями Минюста России», передает РИА «Новости».
Михаил Веллер – известный писатель, автор книг «Легенды Невского проспекта», «Москва, которая есть», «Хочу быть дворником».
Ранее блогеру Илье Варламову* (признан в России иноагентом) отказали в снятии статуса иноагента.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом