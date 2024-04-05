МЧС: Спасатели начали укреплять дамбу в оренбургском Орске после прорыва

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в ведомстве, на месте происшествия работает усиленная группировка спасателей МЧС России, которые совместно с муниципальными службами проводят работы по укреплению дамбы и устранению прорыва, передает ТАСС.

В МЧС заявили, что в превентивных целях проводится эвакуация жителей из возможной зоны подтопления в пункты временного размещения.



Напомним, в пятницу в оренбургском Орске прорвало дамбу, что привело к эвакуации около 10 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области из-за подтопления эвакуировано 3095 человек, в том числе 721 ребенок. Кроме того, в Оренбургскую область решили направить два передовых спасательных отряда МЧС для борьбы с паводком.