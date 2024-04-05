Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.0 комментариев
МЧС: Спасатели начали укреплять дамбу в оренбургском Орске после прорыва
В Орске Оренбургской области спасатели и муниципальные службы пытаются укрепить дамбу, которая была прорвана, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Как указали в ведомстве, на месте происшествия работает усиленная группировка спасателей МЧС России, которые совместно с муниципальными службами проводят работы по укреплению дамбы и устранению прорыва, передает ТАСС.
В МЧС заявили, что в превентивных целях проводится эвакуация жителей из возможной зоны подтопления в пункты временного размещения.
Напомним, в пятницу в оренбургском Орске прорвало дамбу, что привело к эвакуации около 10 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области из-за подтопления эвакуировано 3095 человек, в том числе 721 ребенок. Кроме того, в Оренбургскую область решили направить два передовых спасательных отряда МЧС для борьбы с паводком.