Додик объявил о готовности провозгласить независимость Республики Сербской

Tекст: Валерия Городецкая

Действия высокого представителя в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта наносят ущерб как Республике Сербской, так и всей Европе и процессу евроинтеграции, заявил Додик ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что как только возникает готовность «достичь договоренность между бошняками, сербами и хорватами», нередко «международные центры, такие как администрация США, срывают ее буквально за 24 часа», что влечет для участников «новые проблемы».

Цель этих действий – «отнять имущество Республики Сербской», заявил Додик, подчеркнув, что если такое решение будет принято, республика объявит о независимости. «Мы считаем, что это единственная мера, которая позволит нам сохранить себя», – сказал он.

Ранее прокуратура БиГ потребовала снять Додика с поста главы Республики Сербской из-за игнорирования решений Шмидта. Шмидт был назначен на должность без согласования, Республика Сербская не признает его легитимность.