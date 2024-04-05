Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.0 комментариев
Перед офисом польского министра неизвестные вылили навоз
Неизвестные вылили навоз перед депутатским офисом министра развития и технологий Польши Кшиштофа Хетмана.
Министр рассказал, что «какие-то симпатичные люди под покровом ночи вылили навоз» на ступеньки перед его депутатским офисом, передает РИА «Новости».
При этом Хетман заявил, что воспринимает навоз на крыльце своего офиса, как символ наследия до недавнего времени правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS).