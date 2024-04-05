Перед офисом польского министра неизвестные вылили навоз

Tекст: Александра Юдина

Министр рассказал, что «какие-то симпатичные люди под покровом ночи вылили навоз» на ступеньки перед его депутатским офисом, передает РИА «Новости».

При этом Хетман заявил, что воспринимает навоз на крыльце своего офиса, как символ наследия до недавнего времени правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS).